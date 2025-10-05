در تذکر شفاهی:
تشکر نماینده آمل از حامیان قهرمانان کشتی
نماینده مردم آمل در مجلس، از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی که پرچم کشورمان را در عرصه بینالمللی بالا بردند و حامیان آنها قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، رضا حاجیپور در نشست امروز (یکشنبه 13 مهرماه) در تذکر شفاهی، از رئیس مجلس، وزیر ورزش و جوانان، مسئولان ورزش استان مازندران و شهرستان آمل به جهت حمایت از ورزشکاران تقدیر و تشکر کرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز باید تقدیر و تشکر ویژهای از مدالآوران ورزش کشتی همچون امیرحسین زارعی، هادی ساروی، قاسم رضایی، حسن یزدانی، رحمان عموزاد، فردین هدایتی، ابوالفضل رحمانی، علی اسکو، ابوالفضل زارع، امیرحسین فیروزپور، محمد نخودی، کامران قاسمپور، صدیقه دریایی و سهیل موسوی داشته باشم که در آوردگاههای بینالمللی مدال طلا و نقره کسب کردهاند.
وی تصریح کرد: این قهرمانان و بزرگمردان پرچم جمهوری اسلامی را در آوردگاههای بینالمللی بالا میبرند بنابراین از طرف نمایندگان و ملت ایران از آنها، پدران و مادرانشان تقدیر و تشکر به عمل میآوریم.
حاجیپور در ادامه از رئیس فدراسیون کشتی، همچنین حسن رنگرز، حسین حسینزاده، حمید آقاجانی، بختیار تقوینیا، وحید سوری، حمید حقپناه، امید شایگان رئیس هیات کشتی استان مازندران و بابک بهمنی رئیس هیات کشتی شهرستان آمل قدردانی کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: امروز باید از این تریبون از زحمات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تشکر کنم، همچنین از پژمان درستکار و پهلوانان و قهرمانان مدالآور جمهوری اسلامی ایران فعال در عرصه کشتی تقدیر و تشکر میکنم.