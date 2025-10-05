محمودی در تذکر شفاهی مطرح کرد:
ضرورت توجه به تامین معیشت و مسکن نیروهای مسلح
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: لازم است که برای افزایش حقوق و مزایای رفاهی و تامین مسکن نیروهای مسلح و حفظ امنیت و سلامت جانشان در خصوص تجهیز به ابزارها و امکانات لازم برای دفاع از خودشان، اقدامات شایسته و عاجلی را به عمل آوریم.
به گزارش ایلنا، مرتضی محمودی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: هفته نیروی انتظامی را به مدافعان امنیت، مرزبانان غیور و سبزپوشان فراجا تبریک عرض میکنم.
نماینده مردم نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حتما آنگونه که شایسته است تا امروز قدردان زحمات و شأن این عزیزان نبودهایم، همه نیروهای مسلح ما شایسته بهترینها هستند اما لازم است که برای افزایش حقوق و مزایای رفاهی و تامین مسکن آنها، همچنین در حوزه شغلی آنها برای حفظ امنیت و سلامت جانشان در خصوص تجهیز به ابزارها و امکانات لازم برای دفاع از خودشان، اقدامات شایسته و عاجلی را به عمل آوریم.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در کمیته امنیتی و انتظامی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برنامههایی را خواهیم داشت و در این راستا در این هفته جلسهای با یکی از معاونان فراجا برگزار میکنیم تا بتوانیم اقدامات مفیدی را برای تامین معیشت آنها و رفع بعضی از مشکلاتی که دارند، انجام دهیم.