مراسم ترحیم همسر آیت الله سیستانی در مسجد امام حسین(ع) تهران برگزار شد

به گزارش ایلنا، مراسم ترحیم همسر آیت الله سیستانی، امروز ۱۳ مهر با حضور گسترده حوزویان تهران در مسجد و مدرسه علمیه امام حسین(ع) تهران برگزار شد.

بنابر این گزارش، استاد علی اکبر رشاد رئیس شورای عالی حوزه علمیه استان تهران، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فر امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام عاشوری معاون آموزش حوزه علمیه استان تهران، استادان و طلاب مدارس علمیه تهران، جمعی از نمایندگان مراجع معظم تقلید و علما و سایر اقشار مردم در این مراسم شرکت کردند.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به نقش مهم بانوان در تربیت نسل متدین و انقلابی، گفت: بانوان با نقش حمایتی خود در انجام وظایف بزرگان حوزه های علمیه نیز اثرگذار بوده اند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت حساس منطقه و جهان و تقویت روزافزون جبهه مقاومت اشاره کرد و افزود: طبق تصریح مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی در اوج عظمت و افتخار است و همواره از مقاومت در برابر رژیم صهیونسیتی حمایت می کند.

یادآور می شود، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران، مجری برگزاری مراسم ترحیم همسر مکرمه آیت الله سیستانی در مسجد و مدرسه علمیه امام حسین (ع) بودند.

