ذوالنور در تذکر شفاهی:

اعضای بدنی که به حراج چشم‌های آلوده گذاشته شود، نسل فاسد تحویل می‌دهند

اعضای بدنی که به حراج چشم‌های آلوده گذاشته شود، نسل فاسد تحویل می‌دهند
مردم پشتوانه احساس نمی‌کنند که تذکر لسانی بدهند

نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از وضعیت حجاب و عفاف در کشور تأکید کرد که نباید برای به دست آوردن دل تعدادی متهتک و هنجارشکن، مومنین را از دست داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور گفت: سه روز از دیدار رئیس مجلس با مراجع عظام تقلید گذشته است که در این جلسه دغدغه و تذکر آنها موضوع حجاب و عفاف بود.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه امروز وضعیت حجاب و عفاف در کشور قابل قبول نیست، ادامه داد: مومنان و متدینین از وضعیت موجود دلخور و نگرانند از این رو نباید برای به دست آوردن دل تعدادی متهتک و هنجارشکن، مومنین را از دست داد، مردم پشتوانه احساس نمی‌کنند که تذکر لسانی بدهند.

وی اضافه کرد: قرآن و حاکمان نظام اسلامی می‌فرمایند« ٱلَّذِینَ إِن مَّکَّنَّـٰهُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّکَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنکَرِۗ»؛ اعضای بدنی که به حراج چشم‌های آلوده و دزد نامحرمان گذاشته شود، نسل فاسد تحویل شما می‌دهند؛ به چه دل خوش کرده‌اید و از چه می‌ترسید بنابراین امروز ضرورت دارد که اقدامات لازم در این راستا انجام شود.

