به گزارش ایلنا، مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور گفت: سه روز از دیدار رئیس مجلس با مراجع عظام تقلید گذشته است که در این جلسه دغدغه و تذکر آنها موضوع حجاب و عفاف بود.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه امروز وضعیت حجاب و عفاف در کشور قابل قبول نیست، ادامه داد: مومنان و متدینین از وضعیت موجود دلخور و نگرانند از این رو نباید برای به دست آوردن دل تعدادی متهتک و هنجارشکن، مومنین را از دست داد، مردم پشتوانه احساس نمی‌کنند که تذکر لسانی بدهند.

وی اضافه کرد: قرآن و حاکمان نظام اسلامی می‌فرمایند« ٱلَّذِینَ إِن مَّکَّنَّـٰهُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّکَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنکَرِۗ»؛ اعضای بدنی که به حراج چشم‌های آلوده و دزد نامحرمان گذاشته شود، نسل فاسد تحویل شما می‌دهند؛ به چه دل خوش کرده‌اید و از چه می‌ترسید بنابراین امروز ضرورت دارد که اقدامات لازم در این راستا انجام شود.

