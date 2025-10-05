خبرگزاری کار ایران
عزیزی فارسانی در تذکر شفاهی:

انحلال سازمان امور عشایر تکرار خطای انحلال جهاد سازندگی است

انحلال سازمان امور عشایر تکرار خطای انحلال جهاد سازندگی است
کد خبر : 1695982
نماینده مردم اردل، فارسان در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: سازمان امور عشایر به عنوان تنها سازمان تخصصی خدمت رسانی و هویت بخش جامعه عشایری است و انحلال آن باعث فروریختن ستون‌های اقتصاد مقاومتی و تولید می‌شود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا عزیزی فارسانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: سازمان امور عشایر به عنوان تنها سازمان تخصصی خدمت رسانی و هویت بخش جامعه عشایری است که خبر انحلال آن در دستور کار ۱۶ مهرماه شورای عالی اداری قرار دارد.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس ادامه داد: انحلال سازمان امور عشایر نه تنها گره‌ای از مشکلات باز نمی‌شود بلکه تکرار خطای بزرگ انحلال جهاد سازندگی است و باعث فرو ریختن ستون‌های اقتصاد مقاومتی و تولید می‌شود.

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: سیاه چادرها نه تنها کارگاه تولیدی هستند بلکه پاسگاه‌های مرزبانی هستند بنابراین با تصمیم مدبرانه و کارشناسی باعث آرامش خاطر عشایر شوید.

عزیزی فاسانی در پایان خواستار تبدل وضعیت نیروهای شرکتی شد.

