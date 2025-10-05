خبرگزاری کار ایران
رضازاده در تذکر شفاهی:

برخی مسئولان مصوبات سفر ریاست‌جمهوری را نمی‌پذیرند

کد خبر : 1695976
نماینده مردم مشکین‌شهر به وضعیت آب در شهرستان مشکین‌شهر اشاره و تصریح کرد: متأسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد، حتی دستوراتی که صادر می‌شود نیز به مرحله اجرا نمی‌رسد و مسئولان و وزارت مربوطه همکاری لازم را ندارند و برخی نیز مصوبات سفر ریاست‌جمهوری را نمی‌پذیرند.

به گزارش ایلنا، بابک رضازاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی در استان اردبیل و شهرستان مشکین‌شهر قدردانی کرد و گفت: نیروهای فراجا در سطح استان و شهرستان با اخلاص و دلسوزی در حال خدمت هستند و شایسته است که این تلاش‌ها بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین از انسجام ایجادشده میان قوای سه‌گانه تقدیر کرد و افزود: اتحاد و هماهنگی میان هیات‌رئیسه مجلس، رییس جمهور و قوه قضاییه که زیر پرچم ولایت شکل گرفته، اقدامی ارزشمند است و باید این وحدت حفظ و تقویت شود تا مسیر خدمت به مردم با قوت ادامه یابد.

رضازاده با اشاره به شرایط اقتصادی مردم تصریح کرد: مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه جدی است و اگر مسئولان بتوانند واقعیت‌های کف جامعه را به‌درستی ببینند، بدون تردید رضایت عمومی افزایش خواهد یافت و حل این مشکلات، دغدغه همه ما است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس به وضعیت آب در شهرستان مشکین‌شهر اشاره و تصریح کرد: متأسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد، حتی دستوراتی که صادر می‌شود نیز به مرحله اجرا نمی‌رسد و مسئولان و وزارت مربوطه همکاری لازم را ندارند و برخی نیز مصوبات سفر ریاست‌جمهوری را نمی‌پذیرند.

