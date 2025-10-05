به گزارش ایلنا، بابک رضازاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی در استان اردبیل و شهرستان مشکین‌شهر قدردانی کرد و گفت: نیروهای فراجا در سطح استان و شهرستان با اخلاص و دلسوزی در حال خدمت هستند و شایسته است که این تلاش‌ها بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین از انسجام ایجادشده میان قوای سه‌گانه تقدیر کرد و افزود: اتحاد و هماهنگی میان هیات‌رئیسه مجلس، رییس جمهور و قوه قضاییه که زیر پرچم ولایت شکل گرفته، اقدامی ارزشمند است و باید این وحدت حفظ و تقویت شود تا مسیر خدمت به مردم با قوت ادامه یابد.

رضازاده با اشاره به شرایط اقتصادی مردم تصریح کرد: مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه جدی است و اگر مسئولان بتوانند واقعیت‌های کف جامعه را به‌درستی ببینند، بدون تردید رضایت عمومی افزایش خواهد یافت و حل این مشکلات، دغدغه همه ما است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس به وضعیت آب در شهرستان مشکین‌شهر اشاره و تصریح کرد: متأسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد، حتی دستوراتی که صادر می‌شود نیز به مرحله اجرا نمی‌رسد و مسئولان و وزارت مربوطه همکاری لازم را ندارند و برخی نیز مصوبات سفر ریاست‌جمهوری را نمی‌پذیرند.

