به گزارش ایلنا، احد آزادی‌خواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر کشور گفت: همکاران نیروی انتظامی با اعمال شاقه و در بدترین شرایط به بهترین شیوه انجام وظیفه می‌کنند و علیرغم مأموریت‌ها، فراخوان و عملیات متفاوت اما از نظر خودرو، لجستیک و حقوق انتظامی نیازمند مساعدت هستند که در این راستا مجلس آمادگی دارد بنابراین با همکاری‌های لازم برای یاری رسانی به آنها اقدام شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ادامه داد: در این راستا اعتبارات لازم در بودجه در نظر گرفته شده اما بازنشستگان از شرایط موجود گلایه‌مند هستند از این رو از وزیر رفاه خواستاریم در راستای حفظ حقوق، شأن و جایگاه آنها اقدامات لازم انجام شود.

وی در زمینه نرخ گندم نیز اضافه کرد: قیمت کود، سم، نهاده، بذر و نرخ گندم باید به نحوی باشد که برای گندمکار ایجاد انگیزه کند از این رو از شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تقاضامندم نسبت به نرخ گندم بازنگری انجام دهد.

آزادی خواه ضمن گلایه از صف های طولانی پرداخت وام‌های ضروری و ازدواج بیان کرد: علیرغم وجود محدودیت ها اما انتظار می رود تسهیلات ازدواج برابر با قانون در نازل‌ترین شرایط از سوی بانک ها در خصوص تضامین بانکی پرداخت شود بنابراین از وزیر اقتصاد خواستاریم در این راستا تدبیری انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از آرزوهای مجلس گذشته و مجلس فعلی است، گفت: دولت باید در این زمینه تدبیر کند تا تبدیل وضعیت این نیروها انجام شود و تا اطمینان خاطر از سوی آنها حاصل شود و

وی در پایان گفت: ۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی دیون در نظر گرفته شده است که این به معنای گرانی مرغ و بازار است لذا رئیس سازمان برنامه و بودجه در این راستا تدبیر کند.

