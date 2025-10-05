معینی آرانی در تذکر شفاهی:
معلمان بازنشسته چشمانتظار اجرای دقیق رتبهبندی هستند
نماینده کاشان در مجلس در تذکری خطاب به وزیر راه و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که طرحهایی مانند باند دوم جاده کاشان–قم و کمربندی کاشان–آران و بیدگل نباید از لایحه بودجه سال آینده حذف شود زیرا نقشی کلیدی در ایمنی جادهای و توسعه منطقه دارند.
به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، به موضوع مطالبات فرهنگیان، توسعه گردشگری منطقه مرنجاب و تأمین اعتبار پروژههای زیرساختی حوزه انتخابیه خود پرداخت.
وی در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معلمان بازنشسته شد و گفت: با وجود پیگیری مطالبات بازنشستگان سال ۱۴۰۱، متأسفانه مطالبات بازنشستگان آموزشوپرورش در سال ۱۴۰۲ از جمله اصلاح احکام، اجرای کامل و صحیح قانون رتبهبندی، پرداخت معوقات و ارائه بیمه مکمل کارآمد تاکنون بهطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. صدور دستور سریع برای حل این مسائل مطالبه جدی معلمان بازنشسته است.
معینی آرانی از وزیر میراث فرهنگی درخواست کرد به قول خود در سفر بهمنماه سال گذشته به منطقه کاشان عمل کرده و در جشنواره بینالمللی مرنجاب که از ۲۴ تا ۲۶ مهرماه برگزار میشود، حضور یابد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: کویر مرنجاب یک ظرفیت بزرگ گردشگری است که نیاز به حمایت ملی دارد و انتظار داریم وزیر با حضور در این جشنواره، از توسعه گردشگری در این منطقه پشتیبانی کند.
وی در تذکری خطاب به وزیر راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به تأمین اعتبار پروژههای حملونقل در منطقه آران و بیدگل در لایحه بودجه سال آینده هشدار داد.
نماینده مردم کاشان در مجلس افزود: پروژههایی نظیر تکمیل باند دوم محور جاده قدیم کاشان – قم، احداث کمربندی کاشان – آران و بیدگل و اتصال آن به جاده قمگرمسار، باند دوم جاده کاشان – بلجوردارالولایه – روند، و محور کاشان – ابوزیدآباد باید بهصورت جدی دیده شوند. این پروژهها تأثیر مستقیم در کاهش ترافیک، ایمنی جادهای و توسعه منطقه دارند.
این نماینده مردم در مجلس خواستار توجه عادلانه دولت به مناطق کمبرخوردار شد و افزود: نباید شهرستانهای کوچک در برنامهریزیهای بودجهای کشور به حاشیه رانده شوند. دولت باید وعدههای خود را درباره تکمیل طرحهای نیمهتمام عملی کند.