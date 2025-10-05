خبرگزاری کار ایران
سعیدی در تذکر شفاهی:

برخی روسای ستادهای رئیس‌جمهور در امور شهرستان‌ها دخالت می‌کنند

برخی روسای ستادهای رئیس‌جمهور در امور شهرستان‌ها دخالت می‌کنند
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: متاسفانه بعضی از روسای ستادهای شما در شهرستان‌ها با دخالت‌های بیجا و غیرقانونی باعث ایجاد تفرقه و چالش جدی در حوزه خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در نشست امروز (یکشنبه 13 مهرماه) در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: ما شما را انسانی متدین و اخلاق‌مدار می‌دانیم. متاسفانه بعضی از روسای ستادهای شما در شهرستان‌ها با دخالت‌های بیجا و غیرقانونی باعث ایجاد تفرقه و چالش جدی در حوزه خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور؛ چرا افراد غیرمسئول و غیرمتخصص باید باعث بروز اختلاف در مجموعه مدیریتی شهرستان‌ها شوند؟ چرا آنها باید مانع تحقق شعار وفاق شوند؟

وی تصریح کرد: این افراد به شعار وفاقی که حضرتعالی مطرح کردید، خیانت می‌کنند و درصدد هستند از وفاق نفاق بسازند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: ما که با دولت همراهی کردیم و خواهیم کرد. چرا این افراد باید برغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی‌بر وحدت و انسجام بین ارکان نظام و ملت، باعث یاس و ناامیدی شوند و به وحدت و انسجام لطمه بزنند.

