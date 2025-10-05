به گزارش ایلنا،‌ مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه، در سومین گام از طرح «در مسیر تحول»، دستور افتتاح و بهره‌برداری متمرکز از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در استان‌های مختلف کشور و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه را صادر کرد.

در این مراسم ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی شامل ۲۸ هزار و ۱۹۲ مسکن شهری و ۲۹ هزار و ۳۴ مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور به‌صورت هم‌زمان و با دستور دکتر پزشکیان به بهره‌برداری رسید.

با دستور رئیس جمهور همچنین ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و تأمین ۴.۵ هزار هکتار زمین مورد نیاز بخش مسکن واگذار شد.

در بخش حمل و نقل۸۴ پروژه به ارزش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، در بخش بازآفرینی شهری ۱۲ پروژه به ارزش ۷۹ میلیارد تومان، در بخش شهرهای جدید ۱۱ پروژه به ارزش ۷۵۳ میلیارد تومان و در بخش هواشناسی ۹۵ پروژه به ارزش ۱۸ میلیارد تومان افتتاح و به بهر‌برداری رسید.

پزشکیان در این مراسم در سخنانی با قدردانی از همت و تلاش مجموعه مدیران و متخصصان وزارت و شهرسازی و همچنین مدیران استانی در اجرای این پروژه‌ها، بر توجه ویژه به حفظ محیط زیست در برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت‌: یکی از مشکلات امروز کشور تهدید منابع آبی بویژه منابع زیر زیر زمینی است و لذا به هیچ وجه نباید به اتکای چاه‌های آب در نقاط مختلف کشور توسعه ایجاد کرد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن توصیه همه مدیران اجرایی به درنظر گرفتن ظرفیت‌های محیطی در بارگذاری‌ها به عنوان مسئله‌ای حیاتی و بسیار مهم تصریح کرد‌: حتما باید در سیاست‌های مربوط به توسعه شهری، حفظ تعادل و تناسب میان منابع و مصارف مورد توجه جدی قرار گیرد.

