به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته نیروی انتظامی، روز دامپزشکی و روز ملی روستا و عشایر، گفت: در این شرایط اقتصادی، توجه به حقوق و مزایای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ضروری است. این عزیزان در خط مقدم حفظ امنیت کشور قرار دارند و شایسته است دولت نسبت به بهبود وضعیت معیشتی آنان اقدام کند.

وی در ادامه ضمن تبریک روز دامپزشکی، از وزیر جهاد کشاورزی خواست نسبت به رفع مشکل کمبود و افزایش قیمت کود فسفات اقدام عاجل داشته باشد و گفت: در شرایطی که کشاورزان با بحران کم‌آبی و قطعی‌های مکرر برق مواجه‌اند، انتظار می‌رود دولت با امهال وام‌های کشاورزی از این قشر زحمتکش حمایت کند.

محمدی همچنین از ارتباط مستمر و مؤثر معاون پارلمانی وزارت بهداشت قدردانی کرد و افزود: با وجود این، از وزیر محترم بهداشت انتظار داریم نسبت به پرداخت معوقات پرستاران و پزشکان استان زنجان که از متوسط کشوری بیشتر است، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نماینده طارم و زنجان در پایان با انتقاد از سیاست‌های اخیر ارزی دولت، گفت: اجرای سیاست‌های غلط ارزی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است.

