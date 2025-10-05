خبرگزاری کار ایران
محمدی طی تذکر شفاهی مطرح کرد:

سیاست‌های غلط ارزی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و روز ملی روستا و عشایر، از دولت خواست نسبت به حل مشکلات معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی، پرداخت معوقات پرستاران و پزشکان استان زنجان و نیز اصلاح سیاست‌های ارزی و حمایت از کشاورزان اقدام فوری انجام دهد.

به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته نیروی انتظامی، روز دامپزشکی و روز ملی روستا و عشایر، گفت: در این شرایط اقتصادی، توجه به حقوق و مزایای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ضروری است. این عزیزان در خط مقدم حفظ امنیت کشور قرار دارند و شایسته است دولت نسبت به بهبود وضعیت معیشتی آنان اقدام کند.

وی در ادامه ضمن تبریک روز دامپزشکی، از وزیر جهاد کشاورزی خواست نسبت به رفع مشکل کمبود و افزایش قیمت کود فسفات اقدام عاجل داشته باشد و گفت: در شرایطی که کشاورزان با بحران کم‌آبی و قطعی‌های مکرر برق مواجه‌اند، انتظار می‌رود دولت با امهال وام‌های کشاورزی از این قشر زحمتکش حمایت کند.

محمدی همچنین از ارتباط مستمر و مؤثر معاون پارلمانی وزارت بهداشت قدردانی کرد و افزود: با وجود این، از وزیر محترم بهداشت انتظار داریم نسبت به پرداخت معوقات پرستاران و پزشکان استان زنجان که از متوسط کشوری بیشتر است، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نماینده طارم و زنجان در پایان با انتقاد از سیاست‌های اخیر ارزی دولت، گفت: اجرای سیاست‌های غلط ارزی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است.

