انصاف نیست حافظان امنیت، آرامش معیشتی نباشند

به گزارش ایلنا، روح‌الله موسوی، نماینده لردگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا درنگی کنیم بر ایثار جان‌برکفانی که امنیت را نه در کلمات، بلکه در واقعیت‌ها و سختی‌ها برای این مرز و بوم معنا کردند؛ آنان که آرامش ما را با بی‌خوابی خود پاس می‌دارند و برای حفظ آسایش مردم عزیز کشورمان جان خویش را در طبق اخلاص گذاشتند.

وی با درود بر شهدای نیروی انتظامی افزود: درود می‌فرستیم بر شما شهدای نیروی انتظامی، بر آنان که در سنگر قانون و امنیت جان خود را بر سر پیمان گذاشتند و رفتند تا ما بمانیم. همچنین سلام می‌گوییم بر خانواده‌های صبور و استوار نیروهای خدوم انتظامی، زنانی که قامتشان تکیه‌گاه دلاوری‌هاست و فرزندانی که حضور پدر را بیشتر در قاب عکس‌ها لمس کردند.

موسوی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی سپر بی‌نام‌ونشان امنیت جامعه است و انصاف نیست که حافظان امنیت و آرامش، خود در آرامش معیشتی نباشند. به عنوان خادم امروز ملت و هم‌سنگر دیروز این نیروی جان‌برکف، بر خود فرض می‌دانم از تریبون خانه ملت یادآور شوم که امنیت ملی بدون امنیت روانی و معیشتی پرسنل نیروی انتظامی تحقق نخواهد یافت.

انتهای پیام/