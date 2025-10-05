خبرگزاری کار ایران
لک علی آبادی طی تذکر شفاهی:

بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند

بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند
نماینده «ازنا و درود» در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس از عملکرد برخی بانک‌ها در برخورد با مردم انتقاد کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا دستور توقف اقدامات خودسرانه بانک‌ها در بستن حساب‌های مردم را صادر کند.

به گزارش ایلنا، روح الله لک علی آبادی، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز( یکشنبه ۱۳مهرماه )مجلس شورای اسلامی خطاب به وزرای اقتصاد و ورزش و جوانان، نسبت به برخی مشکلات مردمی و ضعف زیرساخت‌ها انتقاد کرد.

وی با تسلیت به خانواده دو تن از اعضای کادر پرواز جمعیت هلال احمر که در سانحه سقوط بالگرد در اشترانکوه به شهادت رسیدند، گفت: هرچند وقت یک‌بار عده‌ای از کوهنوردان یا گردشگران در قله‌های بلند اشترانکوه گرفتار می‌شوند و نیروهای امدادی برای نجات آنان جان خود را به خطر می‌اندازند. در حادثه تلخی که در دو روز گذشته رخ داد، یک بالگرد هلال احمر سقوط کرد و دو تن از اعضای کادر پرواز به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. این ضایعه را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

لک‌علی‌آبادی در ادامه خطاب به وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: راه‌حل جلوگیری از تکرار این اتفاقات تلخ، تکمیل خانه کوهنوردی در دامنه اشترانکوه است که سال‌هاست نیمه‌تمام و رها شده است. انتظار می‌رود آقای دنیامالی دستور ویژه‌ای برای تکمیل این پروژه صادر کند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم.

نماینده «ازنا و درود» در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات بانکی مردم خطاب به وزیر اقتصاد گفت: امروز مردم برای دریافت یک وام ازدواج، اشتغال یا فرزندآوری باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف بمانند و گرفتار بروکراسی پیچیده اداری شوند، و در نهایت هم به نتیجه نمی‌رسند. از شما می‌خواهم دستور دهید بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند و با تسهیل شرایط، روند پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنند.

او در ادامه با اشاره به رفتار غیرقانونی برخی بانک‌ها در شهرستان درود گفت: بیست سال پیش در زلزله ویرانگر درود، به مردم مبالغی به‌صورت بلاعوض پرداخت شد، اما امروز بعد از دو دهه، بانک‌ها اقدام به بستن حساب‌های همان مردم کرده و مانع تراکنش بانکی آنان شده‌اند. این رفتار ناعادلانه و خودسرانه است. از آقای وزیر اقتصاد می‌خواهم دستور دهند بانک‌ها چنین اقداماتی را متوقف کنند و بیش از این مردم را آزار ندهند.

لک‌علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: بانک‌ها باید در خدمت مردم باشند، نه اینکه با بستن حساب‌ها و ایجاد مانع در مسیر تسهیلات، دست از یقه مردم برندارند. این رفتارها موجب نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی می‌شود./

 

