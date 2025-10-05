به گزارش ایلنا، روح الله لک علی آبادی، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز( یکشنبه ۱۳مهرماه )مجلس شورای اسلامی خطاب به وزرای اقتصاد و ورزش و جوانان، نسبت به برخی مشکلات مردمی و ضعف زیرساخت‌ها انتقاد کرد.

وی با تسلیت به خانواده دو تن از اعضای کادر پرواز جمعیت هلال احمر که در سانحه سقوط بالگرد در اشترانکوه به شهادت رسیدند، گفت: هرچند وقت یک‌بار عده‌ای از کوهنوردان یا گردشگران در قله‌های بلند اشترانکوه گرفتار می‌شوند و نیروهای امدادی برای نجات آنان جان خود را به خطر می‌اندازند. در حادثه تلخی که در دو روز گذشته رخ داد، یک بالگرد هلال احمر سقوط کرد و دو تن از اعضای کادر پرواز به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. این ضایعه را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

لک‌علی‌آبادی در ادامه خطاب به وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: راه‌حل جلوگیری از تکرار این اتفاقات تلخ، تکمیل خانه کوهنوردی در دامنه اشترانکوه است که سال‌هاست نیمه‌تمام و رها شده است. انتظار می‌رود آقای دنیامالی دستور ویژه‌ای برای تکمیل این پروژه صادر کند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم.

نماینده «ازنا و درود» در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات بانکی مردم خطاب به وزیر اقتصاد گفت: امروز مردم برای دریافت یک وام ازدواج، اشتغال یا فرزندآوری باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف بمانند و گرفتار بروکراسی پیچیده اداری شوند، و در نهایت هم به نتیجه نمی‌رسند. از شما می‌خواهم دستور دهید بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند و با تسهیل شرایط، روند پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنند.

او در ادامه با اشاره به رفتار غیرقانونی برخی بانک‌ها در شهرستان درود گفت: بیست سال پیش در زلزله ویرانگر درود، به مردم مبالغی به‌صورت بلاعوض پرداخت شد، اما امروز بعد از دو دهه، بانک‌ها اقدام به بستن حساب‌های همان مردم کرده و مانع تراکنش بانکی آنان شده‌اند. این رفتار ناعادلانه و خودسرانه است. از آقای وزیر اقتصاد می‌خواهم دستور دهند بانک‌ها چنین اقداماتی را متوقف کنند و بیش از این مردم را آزار ندهند.

لک‌علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: بانک‌ها باید در خدمت مردم باشند، نه اینکه با بستن حساب‌ها و ایجاد مانع در مسیر تسهیلات، دست از یقه مردم برندارند. این رفتارها موجب نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی می‌شود./

