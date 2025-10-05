به گزارش ایلنا، منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) مجلس با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای نیروی انتظامی،هفته نیروی انتظامی را به پرسنل محترم نیروی انتظامی تبریک عرض کرد و گفت: در روزگاری که میدان قدرت از سیاست به فناوری در حال انتقال است؛تقویت معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک‌های علم و فناوری می‌تواند کفه ترازو را به نفع ما سنگین‌تر کند.

عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شهرستان‌های ابهر، خرم دره و سلطانیه در کنار سه شهر حیدر، صائین‌قلعه و گوزلدره و ۱۵۲ روستای تابعه با پیشینه درخشان در تولید کشاورزی صنعت و سرمایه انسانی فرهیخته؛ یکی از پایه های اقتصاد شمال غرب کشور است،تاکید کرد: آنچه امروز در این منطقه رخ می‌دهد فاصله چشمگیر با ظرفیت‌های واقعی آن دارد؛ اقتصاد کشور با فشارهای معیشتی بی‌سابقه روبروست، خرید مردم بسیار کاهش یافته و سایه تورم بر سفره مردم سنگینی می‌کند؛ لذا انتظار می‌رود مدیران اجرایی کشور در مسیر رفع مشکلات مردم از جمله اصلاح حقوق کارکنان برقراری فوق‌العاده خاص برای همه و عدالت در پرداخت‌ها با حذف قانون تبعیض‌آمیز مدیریت خدمات کشوری گام‌های عملی بردارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کالا برگ الکترونیکی را ساده ترین و سریع‌ترین راه تامین معاش مردم دانست و ادامه داد: هرگونه تأخیر در اجرای آن از سوی هر کسی قابل پذیرش نیست و لازم است برای برقراری عدالت معیشتی کالا برگ الکترونیکی برای تمام دهک‌های جامعه اجرایی شود، در بخش کشاورزی که بخش بزرگی از اقتصاد استان زنجان را تشکیل می‌دهد صنایع تبدیلی توسعه نیافته و حجم زیادی از محصولات کشاورزی به‌ویژه انگور بدون فرآوری مناسب از بین می‌رود و به جای آنکه تولید ثروت کند باعث ضرر زیان کشاورز می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی در خریدهای تضمینی، توافقی یا حمایتی کالاهای کشاورزی مسئولیت پذیر نیست و مطالبات کشاورزان را با تاخیر پرداخت می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه، تأکید کرد: در حوزه مسکن، وضعیت نگران‌کننده‌ای وجود دارد، تعاونی‌های متعدد مسکن با زمین‌های در اختیار، سال‌هاست که بلاتکلیف مانده‌اند و نه امکان ساخت و نه امکان واگذاری دارند. این انسداد هم منابع را قفل کرده و هم فرصت خانه‌دار شدن جوانان را از بین برده است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، وام‌های مسکن و ازدواج که باید گره‌گشای مشکلات جوانان باشد، با نوبت‌های طولانی، بوروکراسی پیچیده و بدعهدی بانک‌ها به یک رویای دوردست تبدیل شده و سیاست جوان‌سازی جمعیت را معطل ساخته است، بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان در خصوص وام‌های خُرد، وام ازدواج و ودیعه مسکن تکلیفی است، اما بانک‌ها پاسخگو نیستند و این بی‌توجهی سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: صنایع کوچک و متوسط نیز از حمایت مالی محروم هستند، در حالی که ابربدهکاران بانکی در حاشیه امن، بدون هیچ دغدغه‌ای اقتصاد کشور را نابود می‌کنند.

علیمردانی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت ایمنی جاده‌ها، ادامه داد: وضعیت جاده‌ها، به‌ویژه در مسیرهای حیاتی مانند ابهر به قیدار و تاکستان به سلطانیه، مصداقی روشن از ناامنی و عقب‌ماندگی زیرساختی است، جاده ابهر به قیدار با کمتر از ۶۰ کیلومتر مسیر، در نُه ماه گذشته بیش از پنج حادثه و ده‌ها فوتی بر جای گذاشته است، جاده تاکستان به سلطانیه نیز که باید در خدمت کل استان‌های شمال غرب کشور باشد، بیش از ۲۰ سال از تصویب طرح دو بانده شدن این جاده و از آنجا که محل تردد هزاران کامیون و کارگر کارخانه‌های بزرگ مسیر است، به جای توسعه به تهدیدی جدی برای جان مردم، مخصوصاً در محدوده صائین‌قلعه، تبدیل شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در شهرستان خرم‌دره، پروژه ساخت بیمارستان ۲۳۶ تختخوابی با مشارکت بنیاد مستضعفان به تصویب رسیده، اما عملاً با کارشکنی و مانع‌تراشی‌هایی مواجه است که باعث توقف طرح و سرگردانی مردم منطقه در دسترسی به خدمات درمانی شده است، اما زیرساخت‌های درمانی موجود، پاسخگوی جمعیت منطقه نیست و موجب فشار مضاعف به بیماران و کادر درمان شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جوانان ما از کمبود فضاهای ورزشی رنج می‌برند، اظهار داشت: در بیش از ۹۰ درصد از ۱۵۲ روستای حوزه انتخابیه، حتی یک چمن مصنوعی یا فضای تمرینی ساده وجود ندارد، برخی پروژه‌های ورزشی از ۲۰ سال پیش کُلنگ‌زنی شده، اما هنوز ناتمام مانده‌اند.

این نماینده مردم درمجلس دوازدهم ادامه داد: در بخش کارگری، ساختاری جدی وجود دارد، تعریف ناصحیح عناوین شغلی و نبود نظارت مؤثر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موجب تضییع حقوق کارگران شده، بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز با تأخیرهای غیرقابل توجیه مواجه است، حقوق‌بگیران هر سال یک بار افزایش حقوق دارند، در حالی که قیمت کالاها هر هفته و حتی هر ساعت افزایش می‌یابد، با توجه به این قضیه، دولت لازم است ترمیم حقوق را در اولویت کاری خود قرار دهد و به سرعت برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران اقدام نماید،حقوق بازنشستگان، روستاییان و عشایر حتی برای تأمین یک وعده غذای مناسب کافی نیست، کارگران فصلی، ساختمانی و رانندگان به صورت ناقص بیمه شده‌اند.

علیمردانی با بیان اینکه بازار سرمایه به جولانگاه سهامداران حقوقی تبدیل شده و سرمایه مردم در بازی‌های ناجوانمردانه حقوقی‌ها، شاخص‌سازی‌های مصنوعی و محدودیت نوسان به تاراج می‌رود،خاطرنشان کرد: بازار، قدرت نقدشوندگی خود را از دست داده است.

