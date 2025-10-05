صمصامی در تذکر شفاهی:
ساختار اقتصادی، سفره مردم را کوچکتر از همیشه کرده است
یک عضو کمیسیون اقتصادی گفت: نتیجه تصمیمات، دلاری شدن فروش منابع ملی، دلاری شدن هزینههای مردم، و ریالی ماندن درآمد آنها بود. این ساختار اقتصادی، فشاری بیسابقه بر مردم وارد کرده و سفره آنها را کوچکتر از همیشه کرده است.
به گزارش ایلنا، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به دلاورمردان و زنان این نیرو، از تلاشهای آنها در حفظ امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: تورم افسارگسیخته، فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی، به یکی از مهمترین دغدغههای کشور تبدیل شده است. اگر مجلس به این مسائل نپردازد، از رسالت اصلی خود غفلت کرده است.
وی افزود: تورم امروز، نتیجه مجموعهای از عوامل است و بخشی از آن به بودجهای برمیگردد که مجلس در سال گذشته تصویب کرد و بخشی دیگر ناشی از قوانین غلط اقتصادی در سالهای گذشته و بخش مهمی نیز حاصل سوء مدیریتهایی است که اکنون در دولت در حال وقوع است.
صمصامی با ارائه یک مقایسه تحلیلی میان دوران جنگ تحمیلی و ۶ سال اخیر، ادامه داد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، حتی با وجود محدودیت شدید فروش نفت و درآمد ارزی بسیار پایین، رشد اقتصادی حدود ۲.۹ درصد بود؛ رقمی که تفاوت چندانی با هشت سال اخیر ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: اما تورم در آن دوران ۱۸.۴ درصد بود، درحالیکه در هشت سال اخیر به ۳۷.۷ درصد رسیده و نقدینگی در دوران جنگ ۳.۵ برابر شد، اما در سالهای اخیر ۶.۵ برابر شده است، قیمت سکه در جنگ ۴ برابر و در ۶ سال اخیر ۶۰ برابر شده این یعنی با وجود درآمد ارزی بسیار بیشتر، وضعیت معیشتی مردم بدتر شده است.
وی تأکید کرد: در دوران جنگ، نرخ ارز در سفره مردم حفظ شد. اما در ۶ سال اخیر، نرخ ارز رسمی ۱۶ برابر شده و همهچیز را تحتتأثیر قرار داده است. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چون خشت اول را کج گذاشتیم.
صمصامی گفت: ریشه این بحران به ماده ۲۰ احکام دائمی توسعه بازمیگردد که نظام ارزی کشور را شناور اعلام کرد. بعد از آن، با تصویب ماده ۷۱ قانون تنظیم مقررات و بندهای دیگر، اقتصاد کشور را به شکل رسمی به نرخ ارز نیما و قیمتهای جهانی گره زدیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: نتیجه این تصمیمات، دلاری شدن فروش منابع ملی، دلاری شدن هزینههای مردم، و ریالی ماندن درآمد آنها بود. این ساختار اقتصادی، فشاری بیسابقه بر مردم وارد کرده و سفره آنها را کوچکتر از همیشه کرده است.
وی ادامه داد: اگر واقعاً بهدنبال اصلاح اقتصاد هستیم، باید مجلس با نگاه آسیبشناسانه و دقیق، به سراغ اصلاح ساختار ارزی کشور برود. ادامه این مسیر اشتباه، بحران معیشت را عمیقتر خواهد کرد.