به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در رابطه با جزئیات دیدار امروز (یکشنبه) خود با سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران گفت: امروز جلسه ای داشتیم با همه سفرا و کارداران در تهران که برای توجیه آخرین وضعیت بحثهای مربوط به مذاکراتی که در نیویرک انجام شد. همچنین بحث اسنپ بک که معتقد هستند انجام گرفته است. لازم بود توضیحاتی داده شود و لازم بود خیلی صریح با کشورها صحبت کنیم.همینطور باید در خصوص آثاری تصمیمی که گرفته شده است توضیح می‌دادیم و آن ها باید بدانند چه مخاطراتی ممکن است به وجود بیاید و اینکه جمهوری اسلامی ایران برای یک راه حل مذاکراتی منصفانه تلاش کرده است و این کشورهای غربی بودند که به این تلاش ها پاسخ منفی دادند.

وی درباره نقش اروپایی‌ها در پرونده هسته‌ای ایران گفت: این یک تجربه ثابت شده است که هیچ راهی جز راه حل دیپلماتیک وجود ندارد و این به اثبات نرسیده است. بارها تهدید نظامی کردند و دیدند به نتیجه نمی‌رسند در این خصوص اسنپ بک هم به نتیجه نمی‌رسد و راه حل مذاکراتی را پیچیده تر می‌کند. سه کشور اروپایی به خیالشان این اهرم را داشتند و این اهرم را حالا به کار گرفتند و نتیجه را دیدند. دیپلماسی هیچ وقت به پایان نمی رسد اینکه چگونه و با چه طرف های صورت می‌گیرد محل بحث است و الان شرایط متفاوتی داریم. آن ها نقش خود را کمرنگ کردند و توجیه مذاکراتی با خودشان را از بین برده اند من تصور می‌کنم در مذاکرات آینده نقش کمتری خواهند داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان درباره چهار شرط آمریکایی ها و ادامه مذاکرات با آمریکا گفت: آن شرط‌هایی که در رسانه ها بوده رسما به ما گفته نشده است در ماه های اخیر فقط صحبت غیر مستقیم در خصوص پرونده هسته‌ای داشتیم هیچگاه موضوعی جز موضوع هسته ای محل بحث نبوده است. اگر به پیشنهاد ما توجه میشد و فرصت رسیدن به دیپلماسی را از بین نمی بردند، رسیدن به راه‌حل دیپلماتیک دور از دسترس نبود.

وی ادامه داد: هر مذاکره ای در آینده سخـت تر خواهد بود. وزارت خارجه به تلاش خودش برای استمرار دیپلماسی ادامه خواهد داد. بعد از حمله نظامی و اسنپ بک شرایط تغییر کرده است و مذاکره مثل گذشته نخواهد بود.

وی در خصوص ادامه همکاری با آژانس گفت: همانطور که می‌دانید یک توافقی با آژانس امضا کرده ایم و دلیل هم روشن بود. با توجه به حمله که به تأسیسات ما شده بود باید یک چارچوب همکاری جدید ترسیم می‌شد. صحبت ها در چند دور انجام دادیم و در نهایت توافق قاهره امضا شد.

وی تصریح کرد: دیگر توافق قاهره نمی تواند مبنای ما برای همکاری با آژانس باشد. تصمیم ما اعلام خواهد شد و همانطور که درباره گفتم اسنپ بک شرایط را تعییر می دهد از نظر من توافق قاهره برای وضعیت موجود کارایی ندارد. ما برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و برای اثبات حسن نیت ایران و برای رسیدن به توافق هر راهی که می توانستیم، رفتیم. همکاری با آژانس داشتیم و گفت‌وگوها را ادامه دادیم الان هیچ دلیلی در دست غربی ها نیست که بگویند چرا اسنپ بک را اجرایی کردند مثل گذشته که به ما حمله شد.

عراقچی تصریح کرد: مواضع ایران اعلام شده است و من امروز به سفرای خارجی هم گفتم که ایران حسن نیت خود را نشان داده است اما از حقوق خودش کوتاه نمی آید. وقتی حمله نظامی صورت گرفت تقریبا همه سازمان های بین المللی و ۱۲۰ کشور آن را محکوم کردند چون ایران کشور پایبند به دیپلماسی و خرد بود. در اسنپ بک هم این نمایان شد ایران آماده گفت‌وگو است اما شرایط متفاوتی شده است.

انتهای پیام/