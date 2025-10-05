به گزارش ایلنا،علی جعفری آذر در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته فراجا، خطاب به دولت خواستار تقویت نیروهای نظامی و انتظامی در شرایط سخت شد و گفت: لازم است دولت هرچه سریع تر فوق العاده خاص کارکنان دولت جهت کمک به معیشت آنها را پرداخت کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه اسلام بر تسهیل گیری نسبت به امور مردم تأکید دارد، گفت: قوانین و نحوه مدیریت کشور باعث فساد در عرصه اداری و سخت کردن کار مردم شده و علیرغم اینکه انفالی از جمله معدن های مختلف در کشور داریم، هنوز مالیات به سفره مردم داده می شود.

وی افزود: مصوبات ساختگی هیأت مدیره ها باعث افزایش بار سنگین تورم و موجب اعتراضات مردم شده است. ما باید بدانیم که سخت گیری ها باعث شده زمین و آسمان نسبت به ما قهر کند.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان با بیان اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید در دستور کار دولت باشد که مطالبه ملی است، خاطرنشان کرد: پیمان سپاری امورات جاری ادارات تا کنون خیری برای مملکت نداشته و باعث بی کیفیت شدن نظام اداری و افزایش فساد اداری در کشور شده است.

