سه قوه در راستای تأمین معیشت مردم همت کنند

به گزارش ایلنا،محمدتقی نقدعلی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، توضیحاتی درباره نطق میان دستور خود ارائه کرد و گفت: من نگفتم مجلس قانون خلاف شرع تصویب کرده بلکه گفتم قانون مهریه نباید به کمیسیون باز می گشت چرا که جوانان زیادی امروز به خاطر مهریه در زندان ها هستند. عنوان حق حبس که در قانون آمده می گوید صبح روز فردای عقد، خانم می تواند مهریه خود را حبس کند اما بر اساس فتوای صریح رهبری، با بازپرداخت اولین مهریه، زن حتما باید تمکین کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات آب در حوزه آبریز زاینده رود، گفت: این رودخانه صرفا برای ۳ ماه آینده برای چهارمحال بختیاری، یزد و کاشان آب شرب دارد لذا وزیر نیرو باید به منطقه سفر کرده و برداشت های مازاد را کنترل کند.

وی افزود: خانم انصاری حق آبه تالاب را نداده و برای این کار بهانه جویی می کند از این رو رئیس جمهور باید به موضوع ورود کرده و برای آن تدبیر کند.

عضو مجمع نمایندگان اصفهان در پایان خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دختر شما حجاب چادر را برگزیده اند لذا شما نباید اجازه دهید ناموس ما اینگونه در کشور وارد عرصه تبرج شود و سه قوه باید نسبت به این موضوع و اجرای قانون پیگیری کنند. اقتصاد و معیشت و فرهنگ و غیرت و حیا باید هر سه با هم انجام شود.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه علم و تقوای شما به ما اثبات شده است، گفت: موضوع مهریه دچار اشکال شکلی بود از این رو با تذکر نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون بازگشت. همه ما موضوع زندانی بودن ۴ هزار جوان به خاطر مسأله مهریه را می دانیم و با اصلاح قانون موافق هستیم.

انتهای پیام/