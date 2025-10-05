بزرگترین سرمایه نظام و دولت اعتماد مردم و پشتوانه مردم است

به گزارش ایلنا، محمدرضا محسنی ثانی در نشست علنی امروز (یکشنبه؛ ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: حدود دو سال است که در ژئوپلوتیک منطقه نقطه عطفی به وجود آمده است. دو سال است که با طوفان الاقصایی که در منطقه به وجود آمد، دنیا در راستای یک تجربه دیگری قرار گرفت، چیزهای دیگری بروز کرد و آنچه را که در پنهان بود، بروز کرد و از آن طرف خصم و دنائت رژیم سفاک صهیونیستی بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم اضافه کرد: دو سال است که بر سر مردم غزه بمب، راکت خمپاره، موشک و گلوله می بارد. دو سال است که این مرد مردم بی پناه غزه در خاک خودشان و با خون خودشان ممزوج شده و درآمیزتند. دو سال است که جنایت های جنگی در ابعاد مختلف بر سر این ملت مظلوم به وجود می آید.

وی افزود: ضربه هولناک ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ آنچنان قوت و قدرت و اقتداری را در این عرصه جغرافیایی کوچک به وجود آورد که این رزمندگان حماس با توجه به اینکه به تنهایی خود تصمیم گرفته بودند، منتها در یک نقشه چندین لایه بسیار قوی و موفقی توانستند یک قدرت بسیار عظیم و آنگونه ای را در دنیا، اینگونه به مسلخ بکشانند و اینگونه افتضاح کنند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در این دو سال، مردم غزه هزینه های سنگینی را پرداختند و در این دو سال خاک و خونشان با هم درآمیخت و در این دو سال قدس شریف و مسجد الاقصی، این سرزمین خون و شهادت و مرگ و عصیان واقعا توانست یک نقطه عطف دیگری را در منطقه بوجود آورد.

محسنی ثانی اضافه کرد: امروز دنیا یک پویش دیگری را تجربه می کند، امروز دنیا به یک پویش دیگری رسیده است، ما می بینیم که این پویش عظیم جدیدی که شروع شده و مسیر تاریخ را به گونه ای دیگر نشان می دهد، تجربه ای است که یک صدایی، یکپارچگی، پیوند ملت ها، وحدت شعارها، همبستگی ملت ها و اقتدار صفها از تهران گرفته تا لندن و پاریس و بلژیک و کپنهاک و آفریقا و آسیا و همه جای دنیا توانسته است این وحدت و هماهنگی و بوجود آورد.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس بیان کرد: وضعیتی را که الان در این تظاهرات ملت ها در کف خیابان های دنیا به وجود آورده است، یک جامعه بین المللی و یک همت را به وجود آورده است که این وحدت ملت ها در دنیا به این صورت متراکم در همه صحنه های بین المللی به رخ جهانیان کشیده شده است که حتی در سازمان ملل، وقتی که این جرثومه فساد و تباهی پشت تیربون قرار گرفت، بیشتر نمایندگان این ملت ها به تبعیت از آنچه را که این ملت ها در این تاریخ و در این مقطع به وجود آورده اند، صندلی های سازمان ملل را خالی کردند.

وی اضافه کرد: این حرکت می تواند یک وحدت امت ها و ملت ها را در ابعاد مختلف در دنیا در مقابل رژیم سفاک صهیونیستی بوجود بیاورد. این حرکتی که ناوگان عظیم دریایی صمود به وجود آورده است و امروز دل به دریا زدند و با این همه خطرات و دستگیری هایی وجود داشته و با این همه مشکلاتی که برای آنها وجود آورده اند، مجدد می بینید که مقاومت کرده و روز به روز به این ناوگان دریایی اضافه می شود و این یک نمادی از پیروزی ملت ها در مقابل استکبار جهانی و امریکا و صهیونیسم است.

محسنی ثانی خطاب به رییس جمهور افزود: بزرگترین سرمایه این انقلاب و این دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعتماد مردم و پشتوانه مردم است. ما بزرگترین پشتوانه ای را که می توانیم روی آن حساب کنیم، پشتوانه مردمی و اعتماد مردمی است.

انتهای پیام/