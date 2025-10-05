به گزارش ایلنا،احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر راه درباره مشکلات ساخت مسکن ملی شهرستان ارومیه و تذکر دیگری به وزیر دفاع درباره لزوم پیگیری دریافت غرامت جنگی جانبازان و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی برابر قرارداد ۵۹۸ و مقررات بین المللی.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و ۴۶ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و تذکر دیگری به همراه ۳۸ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم تأمین منابع طرح دارویار و جلوگیری از ورشکستگی داروخانه ها.

علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم بازنگری در حذف متقاضیان مجردی که در سامانه مسکن ملی ثبت نام کرده اند و تذکر دیگری به همراه ۲۹ نماینده مجلس به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در تجهیز و تأمین نیروی متخصص در مراکز درمانی و بیمارستان دامغان.

علی کرد نماینده خاش به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در ارسال داروهای بیماران خاص به حوزه انتخابیه خاش.

حبیب قاسمی نماینده شهرضا و ۲۹ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در تخصیص پزشک متخصص به بیمارستان دهاقان.

علی شیرین زاد نماینده کرج به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در اجرای ماده ۸۶ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی و تأمین لباس های کادر درمان و مدیریت حوادث توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز و تذکر دیگری به وزیر صمت درباره لزوم تسریع در ابلاغ بخشنامه سال ۱۴۰۳ درباره مالیات نقل و انتقال خودروی ماشین های صفر بر اساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی.

علیرضا نوین نماینده تبریز و ۲۱ نماینده دیگر به وزیر دفاع درباره لزوم صدور دستور جهت رسیدگی به مسائل مدیریتی و مالی پالایشگاه تبریز.

مصطفی نخعی نماینده نهبندان و ۳۹ نماینده دیگر به وزیر علوم درباره لزوم حل مشکل تعدادی از پذیرفته شدگان فراخوان های جذب هیأت علمی وزارت علوم از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲.

حبیب قاسمی، فرهاد بشیری، جبار کوچکی نژاد، حمیدرضا گودرزی، سیدمحمد پاکمهر و کمال حسین پور به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت تسریع در تأمین کود و سموم شیمیایی مورد نیاز کشاورزان متناسب با سطح زیرکشت و جلوگیری از افزایش قیمت و جلوگیری از توزیع سموم و کود تقلبی در بازار.

علی احمدی نماینده میاندوآب به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان.

انتهای پیام/