به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ با کلیات آن با ۲۱۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند که با اعلام رئیس مجلس به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.

