خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن علنی صورت گرفت؛

کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ تصویب شد

کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ تصویب شد
کد خبر : 1695825
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان مجلس با کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ موافقت کردند تا گامی مؤثر در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت این معادن با رعایت نکات ایمنی برداشته شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ با کلیات آن با ۲۱۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند که با اعلام رئیس مجلس به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی