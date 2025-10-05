در صحن علنی صورت گرفت؛
کلیات طرح توسعه بهرهبرداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ تصویب شد
نمایندگان مجلس با کلیات طرح توسعه بهرهبرداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ موافقت کردند تا گامی مؤثر در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت این معادن با رعایت نکات ایمنی برداشته شود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ با کلیات آن با ۲۱۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند که با اعلام رئیس مجلس به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.