پیام تبریک معاون اول قوه قضاییه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با صدور پیامی هفته نیروی انتظامی را به حافظان نظم و امنیت به ویژه فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی که یادآور مجاهدت‌ها و نقش آفرینی‌های حماسی، ماندگار و فداکارانه مدافعان امنیت و حافظان نظم و آرامش جامعه اسلامی است را به فرماندهان، مدیران، کارکنان و یکایک خادمان ملت در آن مجموعه فراجا تبریک عرض می‌نمایم.

امنیت، اعتماد، پویایی و نشاط ثمره حضور نیروی انتظامی مقتدر در جامعه است و شوکت، عظمت و قدرت کشور ایران منبعث از تلاش‌های سترگ دلاورمردی‌های بزرگ مردانی است که خالصانه از امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست و محافظت می‌نمایند.

بی شک نکوداشت این رشادت‌ها و فداکاری‌ها از سوی ملت بزرگ ایران نشان از ایمان و باور قلبی به خدمات ارزنده فرزندان غیور و سبزپوش این نیروی پرتوان است که با رویکرد جامعه محوری و تکیه بر اصول اسلامی به امین مردم تبدیل شده و با اخلاق مداری به عنوان مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به ادای وظایف خویش مشغول است.

اینجانب ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدای پرافتخارنیروی انتظامی، و با تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه فرماندهان و کارکنان این نیرو، از ایزد منان موفقیت‌های روزافزون در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) خواستارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

انتهای پیام/