پیام تبریک حجت الاسلام موسی‌پور به سردار رادان
کد خبر : 1695777
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی به فرمانده کل انتظامی، روز فراجا را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی به سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز فراجا را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان (دام عزه)

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)

با اهدای سلام و تحیت؛

فرارسیدن سیزدهم مهرماه، روز پاسداشت مجاهدت‌های صادقانه‌ی حافظان نظم، امنیت و آسایش ملت شریف ایران را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نهادی برخاسته از متن مردم و مکتب انقلاب اسلامی است که در پرتو هدایت‌های حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی)، همواره در خط مقدم صیانت از امنیت، کرامت و آرامش جامعه قرار داشته و با روحیه‌ای مؤمنانه، انقلابی و مجاهدانه، رسالتی سترگ را به انجام می‌رساند.

بی‌تردید تلاش‌های خالصانه‌ی جناب‌عالی و مجموعه‌ی سرافراز فراجا، برگرفته از ایمان راسخ، بصیرت انقلابی و عشق به میهن اسلامی است. این جهاد بی‌وقفه، یادآور مجاهدت‌های درخشان شهدای والامقام فراجا است؛ بزرگ‌مردانی که جان خویش را در راه حفظ امنیت مردم، حراست از ارزش‌های الهی و پاسداری از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا کردند و خون پاکشان، شجره‌ی طیّبه‌ی امنیت و اقتدار را در این سرزمین الهی آبیاری نمود.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و نام آن شهیدان والا، و تقدیر از زحمات صادقانه‌ی آن‌جناب و آحاد فرماندهان و کارکنان خدوم فراجا، از درگاه خداوند متعال دوام توفیق، عزّت، سلامت و سربلندی روزافزون شما را در ظلّ عنایات حضرت ولیّ‌عصر (عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظله‌العالی) مسألت دارم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
