به گزارش ایلنا، علیرضا دبیر در نشست علنی غیررسمی صبح امروز(یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی که به منظور تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی در محل صحن بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه ما همواره به دنبال اجرای برنامه های فدراسیون کشتی هستیم، گفت: طی ۶ سال گذشته، بیشترین کمک به فدراسیون از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه با اشاره به کمک های غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از سال ها قبل و حمایت های امیرحسین ثابتی نماینده تهران تا به امروز، گفت: فدراسیون کشتی هیچگاه سیاسی نشد و از همه طیف ها از آن حمایت کردند چرا که کشتی متعلق به این نظام و مردم آن است. در این بین مجلس شورای اسلامی در همه ابعاد بیشترین کمک ها را به فدراسیون کرد. آقای قالیباف همانگونه که از حوزه موشکی حمایت کرد از فدراسیون کشتی نیز حمایت کرد.

وی همچنین با اشاره به حمایت نمایندگان دیگر مجلس از جمله احمد راستینه، رحیم زارع، قاضی زاده هاشمی، سیدشمس الدین حسینی و احمد دنیامالی از زمان نمایندگی وی، عنوان کرد: کمیسیون فرهنگی و حاج آقای آقاتهرانی همچنین آقایان باقرزاده و باقری و سایر نمایندگان استان مازندران و همچنین آقای شریعتی که در حال راه اندازی کشتی بهشهر است بسیار به حوزه کشتی کمک کردند.

دبیر در ادامه با تأکید بر اینکه کشتی محل وفاق ملی است نه نفاق، عنوان کرد: رفتار و منش کشتی‌گیران امروز کشو حاصل بیش از ۶ سال کار فرهنگی در فدراسیون است چنانچه امیرحسین زارع از ۱۶ سالگی یا رحمان عموزاد از ۱۵ سالگی در فدراسیون حضور دارند و پرورش یافته اینجا هستند. ما امروز از خوشحالی حضرت آقا و مردم خوشحالیم.

این کشتی‌گیر پیش‌کسوت کشورمان در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه قطعا در المپیک لس آنجلس به خوبی خواهیم درخشید، خطاب به نمایندگان گفت: اگر به دنبال توسعه ملی و منطقه ای و کاهش آسیب های اجتماعی و شادی ملی و منطقه ای هستید باید از ورزش حمایت کنید.

وی افزود: امروز ۶۷ درصد مدال های المپیک کشور متعلق به ورزش کشتی بوده و با احتساب مدال های رقابت های جهانی، ۸۲ درصد مدال ها متعلق به این ورزش ملی و بومی است. جمعیت کشتی ایران تا پیش از این ۳۰ هزار نفر بود و از زمان افتتاح خانه کشتی در سال گذشته از سوی دکتر قالیباف به ۵۰۰ هزار نفر رسید. افق پیش روی ما نیست رسیدن این رقم به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کشتی‌گیر است.

علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به برنامه توسعه ۸ ساله فراکسیون کشتی، گفت: برنامه ۵ ساله کشور گاهی تنها با ۳۰ درصد اجرا به پایان می رسد در حالی که ما ۶ ماه پیش یعنی ۳ سال زودتر توانستیم به اهداف برنامه توسعه خود برسیم و اکنون برنامه بعدی را تا سال ۲۰۳۲ تدوین کرده ایم که هفته آینده از آن رونمایی می شود.

رئیس این فدراسیون مدال آور کشورمان در ادامه با بیان مجدد اینکه هیچ دستگاهی همچون مجلس شورای اسلامی از ورزش کشتی حمایت نکرد، اظهار داشت: آقای محمد رشیدی برای کشتی کرمانشاه و خانم مقصودی برای کشتی استان لرستان در حال تلاش هستند و به زودی کشتی‌گیرانی از سایر دیارهای کشورمان به این فدراسیون می پیوندند که البته نیازمند حمایت شماست.

رئیس فدراسیون کشتی در پایان با بیان اینکه فدراسیون کشتی امروز بیشترین درخواست جذب کشتی‌گیر را دارد، گفت: امروز کشتی‌گیران ما دعوتنامه هایی از سراسر دنیا دارند اما با افتخار و با قدرت پای کشتی کشورمان ایستاده اند و برای آن مبارزه می کنند. ما قطعا قهرمانی های بیشتری در سال های ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کسب خواهیم کرد.

