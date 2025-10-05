جلسه علنی مجلس آغاز شد/حذف ۴ صفر از پول ملی در دستور کار نمایندگان

به گزارش ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف و با ۲۵۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

_گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

_گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

_گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ

_گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

_گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

_تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده(۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نیز در دستور کار قرار دارد

انتهای پیام/