دقایقی پیش؛
جلسه علنی مجلس آغاز شد/حذف ۴ صفر از پول ملی در دستور کار نمایندگان
جلسه علنی امروز مجلس با دستور کار حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف و با ۲۵۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
_گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
_گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
_گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ
_گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
_گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوریاسلامیایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده
_تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده(۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نیز در دستور کار قرار دارد