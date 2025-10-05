در نشست علنی غیررسمی مجلس صورت گرفت؛
تجلیل از مدالآوران و کادر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی
مراسم تجلیل از مدالآوران، کادر فنی و مسئولان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در نشست علنی غیررسمی مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تجلیل از مدالآوران، کادر فنی و مسئولان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی، پس از کسب قهرمانی جهان در رقابتهای کرواسی، صبح امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه در نشست علنی غیررسمی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
گفتنی است این آیین با حضور قالیباف رئیس مجلس شورای ، نمایندگان مجلس، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی و مربیان تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد.