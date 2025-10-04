قدردانی رئیس شورای اطلاع‌ رسانی دولت بابت تصویب CFT

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام،

در شرایطی که دشمنان این سرزمین، در کنار تحریم‌های ظالمانه می‌کوشند که با تشدید جنگ روانی و گسترش فضای رسانه‌ای مسموم، روحیه عمومی جامعه را تضعیف کرده و اعتماد مردم به نهادهای تصمیم‌ساز کشور را مخدوش نمایند، تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لایحه CFT اقدامی هوشمندانه و به‌موقعی بود که می‌تواند در کاهش فشارهای غیرقانونی بین‌المللی و تقویت آرامش روانی جامعه، نقشی مؤثر ایفا کند.

این تصمیم، که پس از تصویب لایحه پالرمو و طی ماه‌ها بررسی دقیق و کارشناسانه صورت گرفت، بار دیگر اهمیت ابتکار تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را یادآور شد؛ نهادی که برای گره‌گشایی از بن‌بست‌های احتمالی در فرآیند قانون‌گذاری و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، با تدبیری ژرف‌نگرانه پایه‌گذاری شد.

بی‌تردید، درایت و مدیریت مدبرانه حضرت‌عالی در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر مجمع، و فراهم کردن بستری برای بررسی علمی و همه‌جانبه با حضور کارشناسان نهادهای تخصصی، نقش مهم و ماندگاری در تحقق این تصمیم ایفا کرده است.

بدین‌وسیله از تلاش‌های بی‌وقفه حضرتعالی و تمامی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعم از حقوقی و حقیقی، در این مسیر مهم، و نیز از استمرار رویکرد متعهدانه، بی‌طرفانه و متقن آن نهاد تأثیرگذار، که به‌حق تکیه‌گاهی مطمئن در عرصه تقنین و مشورت برای نظام جمهوری اسلامی است، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

امید است این تصمیم، در سایه‌ عنایات الهی و تلاش مدیران اجرایی، گامی مؤثر در خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و ارتقاء اعتماد عمومی باشد.

با احترام و آرزوی توفیقات روزافزون

الیاس حضرتی

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت»