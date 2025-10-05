ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد

بقائی با اشاره به انتقال بازداشت‌شدگان کاروان صمود به زندان مخوف کتزیوت که به‌عنوان نماد شکنجه و رفتار غیرانسانی رژیم اشغالگر با اسرای فلسطینی شناخته می‌شود، تصریح کرد: دستگیری فعالان حامی فلسطین و انتقال آنها به این زندان همراه با رفتار توهین‌آمیز وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در قبال آنها، نشانه دیگری از سقوط اخلاقی این رژیم است.

وی با ابراز انزجار نسبت به ادامه حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از نسل‌کشی فلسطینیان خاطرنشان کرد: همه دولت‌ها برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.