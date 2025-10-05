ایران حمله به کاروان صمود و دستگیری فعالان حامی فلسطین را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تعرض رژیم صهیونیستی به کشتیهای ناوگان بشردوستانه صمود در آبهای بینالمللی و بازداشت خشونتبار فعالان حامی مردم فلسطین را بهعنوان اقدامی تروریستی محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی با اشاره به مشارکت اتباع ۴۷ کشور در کارزار انسانی «صمود» با هدف شکستن حصر ظالمانه غزه و مقابله با نسلکشی فلسطینیان، بر ضرورت حمایت همه دولتها و سازمان ملل متحد از این کارزار، پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و آزادی فوری بازداشتشدگان تاکید کرد.
بقائی با اشاره به انتقال بازداشتشدگان کاروان صمود به زندان مخوف کتزیوت که بهعنوان نماد شکنجه و رفتار غیرانسانی رژیم اشغالگر با اسرای فلسطینی شناخته میشود، تصریح کرد: دستگیری فعالان حامی فلسطین و انتقال آنها به این زندان همراه با رفتار توهینآمیز وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در قبال آنها، نشانه دیگری از سقوط اخلاقی این رژیم است.
وی با ابراز انزجار نسبت به ادامه حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از نسلکشی فلسطینیان خاطرنشان کرد: همه دولتها برای توقف نسلکشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.