به دنبال یک بسته معیشتی جدید هستیم

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با اجرای طرح‌های عدالت در توسعه کشور گفت: وقتی عدالت را می‌خواهید توصیف کنید خیلی راحت است ولی وقتی می‌خواهیم اجرا کنیم، خیلی سخت می‌شود. خاصیت عدالت همین است که هر کسی از زاویه خودش به عدالت نگاه می‌کند. هیچگاه نمی‌توانید در مورد عدالت به نظر واحدی برسید، هر کسی از یک منظری به موضوع عدالت نگاه می‌کند.

باید منابع را به گونه‌‌ای مصرف کنیم که بیشترین منفعت را داشته باشد

وی ادامه داد: آنچه که به حوزه ما مربوط می‌شود، در خصوص بودجه است. باید ببینیم منابعی که داریم چگونه و صرف چه چیزی شود که بیشترین منفعت را برای عامه مردم داشته باشد. ما به این شیوه تلاش می‌کنیم به سمت عدالت حرکت کنیم.

هیچ سالی مطالبات گندم‌کاران پیش از پایان شهریور پرداخت نشده است

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا موضوع عدالت در پرداخت‌های دولت به طلبکاران‌َ تاثیرگذار بوده است، عنوان کرد: همین پرداخت‌ها اولویت ما است. در هیچ سالی اینطور نبوده که ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران پیش از پایان شهریور پرداخت شود. همچنین پرداخت‌هایی که برای دارو انجام می‌شود، فوق‌العاده است.

پورمحمدی با بیان اینکه اکنون هم دنبال یک بسته معیشتی جدید هستیم، خاطرنشان کرد: معیشت عامه مردم و اقشار ضعیف مهم‌ترین اولویت دولت است. بقیه کارهایمان را انجام می‌دهیم اما عمده دغدغه ما این است که نیازهای مردم را برطرف کنیم.

انتهای پیام/