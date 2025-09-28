به گزارش ایلنا، صبح امروز در مراسمی رسمی و با حضور قائم‌مقام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاون امنیتی و انتظامی استاندار، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، علی استادی به عنوان مدیرکل جدید زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان معرفی شد.

نصراله ابراهیمی قائم‌مقام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان، بر نقش تحول در تشکیلات قضایی تأکید کرد و افزود: زندان در تمام جوامع رویه‌ای نامطلوب است، اما به جهت دادخواهی بی‌گناهان و اجرای اقدامات تربیتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در حوزه زندانبانی کشور خاطرنشان کرد: رعایت حقوق عامه، دفاع از حقیقت در چارچوب قوانین اسلامی و تغییر نگرش در سیاست‌های اجرایی، از عوامل اساسی کاهش بزه و پیشگیری از وقوع جرم به شمار می‌رود.

قائم‌مقام سازمان زندان‌ها همچنین با بیان اینکه امروز جرایم نوظهور نیازمند قوانین و طرح‌های جدید است، افزود: اجرای سند تحول قضایی، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان، از اولویت‌های کاری سازمان زندان‌هاست.

موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این آیین با بیان اینکه سازمان زندان‌ها نقشی ارزشمند و کلیدی در فرآیند دادرسی و مباحث تربیتی دارد، اظهار کرد: مدیرکل پیشین، خدمات شایان توجهی در بهبود روند امور و توسعه فعالیت‌های عمرانی زندان‌های استان داشته است.

وی با اشاره به وضعیت زندان تبریز، افزود: مکان فعلی این زندان از منظر موقعیت مکانی، ظرفیت بالایی در حوزه مولدسازی و تأمین منابع دارد، اما از لحاظ استاندارد‌های امنیتی و نگهداری متهمان مناسب نیست و به دلیل کمبود فضا بیش از ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خلیل‌الهی ابراز امیدواری کرد که مدیریت جدید با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند خود در سطوح مختلف مدیریتی، منشأ خدمات مؤثر در حوزه زندانبانی و اقدامات تأمینی و تربیتی استان باشد.

در پایان این مراسم، با ابلاغ حکم انتصاب از سوی قائم‌مقام سازمان زندان‌ها، علی استادی به عنوان مدیرکل جدید زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان شرقی منصوب و از خدمات و تلاش‌های محمد جوادی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

انتهای پیام/