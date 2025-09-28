خبرگزاری کار ایران
فعال‌سازی مکانیسم ماشه موقعیت چانه‌زنی بهتری به اروپا نخواهد داد

وزیر پیشین امور خاجه نوشت: این اقدام اروپایی‌ها در راستای فعال‌سازی مکانیسم ماشه موقعیت چانه‌زنی بهتری نخواهد داد، بلکه تنها هرگونه نقش آنها را در دیپلماسی با ایران از بین می‌برد.

به گزارش ایلنا،  محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خاجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سه کشور اروپایی (E3) که نتوانستند ایران را از طریق ۶ سال نقض برجام و ۱۲ روز جنگ به زانو درآورند، از شورای امنیت سازمان ملل سوءاستفاده کردند تا قطعنامه‌های لغو شده را به طور غیرقانونی احیا کنند.

این اقدام به E3 موقعیت چانه‌زنی بهتری نخواهد داد، بلکه تنها هرگونه نقش آنها را در دیپلماسی با ایران از بین می‌برد.

 

