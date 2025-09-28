معدن طلای سقز قاتل جوانان ۲۳ ساله شد

به گزارش ایلنا، محسن بیگلری در نطق میان دستور نشست علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، خود ضمن آرزوی طول عمر با عزت برای رهبری عزیز و تمامی کسانی که دلسوزانه به ملت ایران خدمت می‌کنند، گفت: همکاران گرانقدر متاسفانه امروز شاهد فعال شدن مکانیزم ماشه هستیم که فشارهای تحریمی را بیشتر و مشکلات اقتصادی مردم را سخت تر می کند، ما نمایندگان مردم وظیفه داریم در این شرایط سخت با حفظ وحدت و مقاومت راه حل‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ارائه نماییم تا فشار را بر ملت عزیز ایران کمتر کنیم از دولت نیز انتظار داریم با برنامه ریزی دقیق ضمن تقویت دیپلماسی فعال اجازه ندهد این مکانیزم تاثیر زیادی بر روی معیشت مردم بگذارد.

وی افزود: جناب دکتر پزشکیان! سال‌های قبل از گرانی طلا به علت بی مدیریتی که ارتباط مستقیم با سفره مردم داشت سخن می‌گفتم، قاعدتاً امروز هم باید از درد یک گرم طلای ۱۱ میلیون تومانی می‌گفتم امروز هم از طلا می‌گویم، اما از معدن طلای قلقله سقز که امروز همه ایرانیان با آن متاسفانه آشنا شدند؛ معدنی که قرار بود ناجی جوانان سقزی باشد، اما امروز به علت بی مدیریتی و بی کفایتی و نالایقی مدیران، قاتل جوانان سقزی شده است. جناب رئیس جمهور! با احترام به تلاش‌های جنابعالی در عرصه‌های مختلف ناگزیرم نکته‌ای را با درد دل و دغدغه ملی به عرضتان برسانم، فعالیت معدن طلای سقز که ظاهراً با روش‌های غیر اصولی و صرفاً با انگیزه سودآوری کوتاه مدت اداره می‌شود در حال تبدیل شدن به زخمی عمیق بر پیکر طبیعت و کشته شدن جوانان منطقه می‌باشد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: جناب پزشکیان! آیا خبر دارید که در دو هفته گذشته محمد رشیدی جوان ۲۳ ساله ای که برای دادخواهی و دفاع از زمین پدری اش به معدن طلا رفته بود با تیراندازی عوامل آن معدن کشته شد و داغ سنگینی برای پدر و مادر پیر و ۵ خواهر زجر دیده اش به جای گذاشت؟ آیا خبر دارید که بی مدیریتی شرکت شستا در حدی بود که حتی یک تسلیت به آن خانواده نگفتند، جناب پزشکیان! شما به عنوان یک پزشک قطعاً قبول دارید که مدیریت غلط آن عوامل، تهدید جدی برای روح و جان و روان مردم شده است، مردم نگران سلامتشان از عوارض آن معدن هستند آیا سلامت چند صد هزار نفر مهم است یا اشتغال چند صد نفر؟ بارها در تریبون های مختلف اعلام نمودم که بیایید روشنگری کنید که آیا استخراج این معدن برای سلامت مردم خطرناک است یا خیر اما فقط بی تفاوتی دیدیم، بنده به عنوان وکیل آن مردم نگران افزایش بیماری‌های تنفسی، پوستی و حتی سرطانشان هستم که باید جدی گرفته و روشنگری شود.

بیگلری عنوان کرد: کوتاهی در نظارت وجود دارد، نظارت بر اجرای قوانین زیست محیطی در این معادن بسیار بسیار کمرنگ شده است، حال چند سوال می‌پرسم آیا مجوزهای صادر شده با دقت لازم همراه است؟ آیا بازرسی‌های مستمری انجام می‌شود؟ آیا با متخلفان به گونه ای برخورد می شود که عبرت دیگران شود؟ جناب رئیس جمهور! طبق اصل ۵۰ قانون اساسی هیچ فعالیت اقتصادی نباید به قیمت نابودی محیط زیست و سلامت مردم باشد؛ همچنین طبق اصل ۴۵ قانون اساسی معادن و انفال تنها زمانی مجاز به برگزاری هستند که مسائل عمومی و حقوق عامه رعایت شود، حال جناب رئیس جمهور! و جناب وزیر کار! آیا در معدن طلای سقز این دو اصل قانون اساسی رعایت شده است؛ قطعاً نه.

وی بیان کرد: جناب رئیس جمهور، از جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌خواهم دستور بازنگری فوری و جدی در شیوه‌های نظارتی به این معدن طلا و ارزیابی مجدد پروانه‌های بهره‌برداری با اولویت حفظ محیط زیست و سلامت مردم و اعمال حداکثری جریمه و برخورد قاطع با بهره‌برداران متخلفی که سلامت مردم و طبیعت را فدای منافع خود می‌کنند صادر کنید. نمایندگان محترم صراحتا اعلام می‌کنم که ضعف نظارت دستگاه های مسئول و اعلام خشونت علیه مردم جرم و هم خیانت به قانون، ملت و دولت است، ما نمایندگان امروز باید با قاطعیت وارد عمل شویم و از حقوق مردم و نسل‌های آینده دفاع کنیم.

بیگلری اظهار کرد: جناب پزشکیان! ضمن عرض تسلیت مجدد، با تشکر از خانواده داغ دیده رشیدی که برای ایجاد آرامش منطقه و جلوگیری از هرگونه تنش احتمالی نهایت همکاری را با اینجانب و اعضای محترم شورای تامین سقز و بانه از لحظه حضور در بیمارستان بانه تا دفن در روستای پیر عمران و مراسم ختم داشتند، خواستار صدور دستور تحقیق مستقل، شفاف سازی درباره این حادثه دردناک، محاکمه و برخورد با کلیه مسئولین و واحدهای کم کار و خاطیان تا احقاق حق این خانواده داغدار هستم، لازم میدانم به عنوان نماینده مردم از فرمانداران سقز و بانه و مسئولین امنیتی و فرماندهان انتظامی و دادسرای نظامی و پزشک قانونی و کادر درمان و مسئولین قضایی سقز و بانه که از لحظه حضور در بیمارستان تا روز دفن و دلجویی بعد از مراسم و نیز حضور در جلسه شورای تامین با آن خانواده محترم پا به پای بنده به عنوان وکیل آن مردم پای کار بودند تقدیر و تشکر نمایم، اگر همدلی و مدیریت میدانی این عزیزان و همکاری عالمانه آن خانواده داغ دیده نبود مشکلات دیگری پیش می‌آمد که به هیچ وجه قابل جبران نبود.

عضو مجمع نمایندگان استان کردستان تاکید کرد: جناب پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بارها خدمتتان عرض کردم که شهر مرزی بانه تنش آبی گسترده دارد که زندگی روزمره هزاران خانواده بانه ای را مختل نموده است و مردم آن شهر در روز حدود ۲۰ ساعت آب شرب ندارند.

انتهای پیام/