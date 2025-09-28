سرنوشت ارومیه در انتظار گلستان است

به گزارش ایلنا، رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران و تبریک میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی و گرامی داشت هفته دفاع مقدس، گفت: آغاز بهار تعلیم و تربیت را به دانش‌آموزان گرانقدر و معلمان عزیز، طلایه‌داران عرصه تعلیم و تربیت تبریک می‌گویم و سالگرد شهادت سید حسن نصرالله را نیز گرامی می‌داریم.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هفته دفاع مقدس را از بزرگ‌ترین مفاخر تاریخ استقامت ایرانیان دانست و افزود: آمریکا و اسرائیل بدانند ایران و تمدن ایرانی از ماندگارترین تمدن‌های بشریت است، ملت ایران در دوران باستان و در دوران بعد از اسلام نشان داده‌اند که در مقابل دشمن خارجی متحدند و هیچ تغییر و تهدیدی را نمی‌پذیرند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب ترامپ و نتانیاهو، گفت: به آقایان ترامپ و نتانیاهو تأکید می‌کنم؛ حواستان را جمع کنید بیراهه رفته‌اید و هر گونه تهدید و سلطه بر کشورها، نابودی زیرساخت‌ها و سرمایه‌های کشور و کشتار مردم بی‌گناه، همانند آنچه اسرائیل در طول یک سال گذشته حدود ۶۰ هزار نفر را در غزه، لبنان و ایران انجام داده است، راه به جایی نخواهد برد و در حافظه ملت ما باقی خواهد ماند، ملت ایران، با فرهنگ و اصیل، این اقدامات را فراموش نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در تمام رده‌های سنی پشتیبان نظام هستند، یادآور شد: همه ایرانیان از جوانان، بانوان، مردان و بزرگان نشان داده اند که یک صدا پشتیبان نظام هستند، لازم است از جناب آقای رئیس جمهور به خاطر مواضع شفاف و صریح در نیویورک و سازمان ملل تقدیر کنیم؛ ایشان با تبعیت از منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب مسائل بین‌المللی را به‌طور زیبایی بیان کردند، یقین بدانید که جمهوری اسلامی به هیچ قدرتی باج نخواهد داد و فرمایشات حضرت آقا چراغ راه سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه خواهد بود.

نوروزی با اشاره به ایثار و از خود گذشتگی نیروهای مسلح، اظهار داشت: از نیروهای مسلح که با اخلاص و ایثار در جنگ ۱۲ روزه ایستادگی کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم و برای برخی که به درجه شهادت رسیدند علو درجات را از خدواند خواستاریم و برای سایر عزیزان نیز آرزوی توفیق داریم.

عضو کمیسیون اجتماعی با تشکر و تقدیر از ریاست مجلس شورای اسلامی به پاس برگزاری جلسه و حضور ارزشمندشان در استان گلستان، تاکید کرد: اما لازم می‌دانم به وزیر محترم اقتصاد و وزیر محترم ارتباطات تذکر دهم که هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت مطالبات شرکت مخابرات به بیمه دانا اقدام کنند تا ساختمان مخابرات در استان و شهرستان گرگان به دلیل بدهی به بیمه دانا واگذار نشود و این انتظار عمومی مسئولین و مردم عزیز استان است.

وی در ادامه افزود: بنده شخصاً دو بار با مدیرعامل بیمه دانا صحبت کرده‌ام و ایشان نیز بر وجود مطالبات و لزوم پرداخت آنها تاکید دارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: امروز بحث ناترازی در حوزه‌های برق، گاز و آب، مشکلاتی جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و همکاران عزیز ضرورت دارد که با همکاری یکدیگر دردفاع از تثبیت اشتغال پایدار و اشتغال مولد هر چه سریعتر گام برداریم.

نوروزی در ادامه یادآور شد:نکته بعدی این است که امروز وضعیت تولید در کشور، بدون در نظر گرفتن مسائل غرب، با چالش‌هایی مواجه است، صنایع بزرگ و کوچک ما در حوزه تولید با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، باید بتوانیم کارگروه اشتغال، کمیته توانمندسازی و رونق تولید را که حضرت آقا برای ۱۷ سال است بر حمایت از آن تاکید دارند، جدی بگیریم.

وی در ادامه اظهار داشت: رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس کارگروه اشتغال، وزیر کار به عنوان دبیر کارگروه اشتغال، استانداران محترم، و نمایندگان قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید دست به دست هم داده و شرایط تولید را با همکاری یکدیگر آسان کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بحث ریزگردها در استان گلستان،افزود: عزیزان امروز شاهد ناراحتی از وضعیت دریاچه ارومیه هستیم، اگر به ریزگردها توجه نشود و از صحرای قره‌قوم در ترکمنستان مدیریت لازم صورت نگیرد و وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در این راستا گامی برندارند و کوتاهی کنند، درست همان شرایطی که برای دریاچه ارومیه پیش آمد، برای استان گلستان نیز تکرار خواهد شد و زندگی در این استان غیرممکن خواهد شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: مردم عزیز علی‌آباد کتول همیشه در تمامی صحنه‌ها کارنامه درخشانی داشته‌اند و شهدای عزیز و جانبازان سرافرازی را تقدیم کرده‌اند، امروز بحث نیروگاه علی‌آباد کتول به دلیل ناترازی، مطالبه جدی مردم است، همچنین فاضلاب شهری و اتمام ۸ کیلومتر باقی‌مانده از جاده علی‌آباد کتول به شاهرود از مطالبات اصلی مردم عزیز این منطقه است، همچنین دغدغه بیکاری جوانان، کمبود آب کشاورزی و بهره‌مندی از سد قره‌زرین‌گل که مصوبه شورای اقتصاد را داریم، از دیگر نیازهای حیاتی مردم است و جاده بین‌المزارع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه خطاب به وزیر کار تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد توتون در علی‌آباد کتول است، از بی‌ثباتی در مدیریت دخانیات جلوگیری کنید، مدیری که پای کار آمده ،در حال کمک است، اما با مانع‌تراشی زیرمجموعه‌ها مواجه شده است، دغدغه کشاورز و کارگران را داشته باشید.

نوروزی ادامه داد: بنده یه عنوان مسئول فراکسیون کارگری تاکید دارم امروز دخانیات را از زیان‌دهی به سوددهی رسانده‌ایم، آقای میدری شما که متولی اشتغال پایدار و مولد هستید، اجازه ندهید دخانیات با تلاطم مواجه شود و از این بی‌انضباطی‌ها و نابسامانی‌ها در زیرمجموعه خود جلوگیری کنید، بارها به شما در این خصوص تذکر داده‌ام.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص موضوع قیمت گندم ، امروز با توجه به هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، باید بتوانیم قیمتی واقعی این محصول را ارائه کنیم.

