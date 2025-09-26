خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی عراقچی با لاوروف در حاشیه اجلاس چهارجانبه راجع به افغانستان

رایزنی عراقچی با لاوروف در حاشیه اجلاس چهارجانبه راجع به افغانستان
کد خبر : 1691571
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس چهارجانبه ایران،روسیه، پاکستان و چین راجع به افغانستان، دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس چهارجانبه ایران، روسیه، پاکستان و چین راجع به افغانستان، دیدار و گفتگو کردند.

 

این نشست به دعوت فدراسیون روسیه و با حضور وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و فدراسیون روسیه درباره افغانستان، در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی