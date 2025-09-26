رایزنی عراقچی با لاوروف در حاشیه اجلاس چهارجانبه راجع به افغانستان
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس چهارجانبه ایران،روسیه، پاکستان و چین راجع به افغانستان، دیدار و گفتگو کردند.
این نشست به دعوت فدراسیون روسیه و با حضور وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و فدراسیون روسیه درباره افغانستان، در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.