سپاه ناحیه احمدبن‌موسی (ع) خبر داد؛

صدای انفجار و تیراندازی در شیراز/ مردم نگران نباشند

همزمان با هفته دفاع مقدس نبرد چزابه در شیراز شبیه سازی می‌شود و مردم نگران صدا‌های انفجار‌ها نباشند.

به گزارش ایلنا، روابط‌ عمومی سپاه ناحیه احمدبن‌موسی (ع) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان شیراز می‌رساند به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای اجرای برنامه شبیه‌سازی نبرد چزابه تا شنبه پنجم بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ صدای انفجار و تیراندازی کنترل شده در برخی مناطق شیرازبه گوش خواهد رسید.

با توجه به نمایشی بودن برنامه هیچ گونه خطری متوجه مردم نخواهد شد و شهروندان شیرازی خصوصا ساکنان اطراف ایستگاه مترو رازی، بولوار شهید صیاد شیرازی، بولوار آصف و اطراف اداره پست نگران نباشند .

عملیات مولای متقیان یا نبرد چزابه‌ با رمز یا علی ادرکنی و به فرماندهی سردار حسن باقری‌ یکم اسفند ۱۳۶۰ به مدت دو هفته در منطقه عملیاتی شوش دانیال در خوزستان اجرا شد و سربازان وطن ضربات مهلکی بر نیروهای دشمن بعثی وارد کردند.

 

