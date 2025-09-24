خبرگزاری کار ایران
توضیح وزیر علوم درباره تاخیر در اعلام نتایج آزمون ارشد و تکلیف مشمولان سربازی

کد خبر : 1690788
وزیر علوم علت تاخیر در اعلام نتایج آزمون ارشد را تاخیر در برگزاری آزمون کارشناسی عنوان کرد و گفت: اگر برای این افراد مشکل مشمولیت پیش بیاید حتما ما به سازمان نظام وظیفه کمک می‌کنیم و آنها را قانع می‌کنیم که ان‌شاالله این عزیزان هم نگران نباشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف در پایان جسله هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تاخیر در اعلام نتایج آزمون ارشد، گفت: علت اینکه نتایج ارشد دیر اعلام شد، تاخیر در برگزاری آزمون کارشناسی بود.

وی افزود:  می‌دانید که نفر اول‌های هر دوره می‌توانند بدون کنکور رشته محل‌شان را انتخاب کنند به خاطر اینکه امتحانات از خرداد و تیر به شهریور موکول شد، اعلام نتایج معدل اولی هم به تاخیر افتاد و بخاطر همین اعلام نتایج ارشد متاسفانه به نیمه دوم مهر ماه شاید هم سوم رفت.

 وزیر علوم در پاسخ به اینکه خیلی از این افراد مشمولان می‌شوند، برای سربازی این دانشجویان تدبیری اندیشیده شده است، گفت:  اگر مشکل مشمولیت پیش بیاید حتما ما به سازمان نظام وظیفه کمک می‌کنیم و آنها را قانع می‌کنیم که ان‌شاالله این عزیزان هم نگران نباشند.

