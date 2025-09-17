خبرگزاری کار ایران
محکومیت اقدام ناموجه اکوادور در برچسب‌زنی به نیروهای مسلح ایران

مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، اقدام غیرقانونی و ناموجه اکوادور -تحت کارزار سخیف آمریکا در وادار کردن کشورها به برچسب‌زنی علیه نیروهای مسلح ایران- را محکوم کرد.

 

به گزارش ایلنا، زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه تصمیم ناموجه اکوادور در اتهام‌زنی ناصواب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم کرد.

مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه تاکید کرد تصمیم خلاف عرف و حقوق بین‌الملل دولت اکوادور - که به‌نظر می‌رسد تحت القائات و فشارهای رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی و آمریکا اتخاذ شده است- نه تنها به روابط دوجانبه اکوادور و ایران آسیب جدی می‌زند، بلکه سابقه خطرناکی در روابط بین‌الدولی ایجاد نموده و مسئولیت بین‌المللی دولت اکوادور را موجب می‌شود.

ارشادی تاکید کرد که کارزار سخیف آمریکا در وادار کردن کشورها به برچسب‌زنی علیه نیروهای مسلح ایران هیچ تأثیری بر عزم پاسداران وطن برای دفاع از کیان ایران و حراست از امنیت ملی کشور نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: سپاه پرافتخار ایران نهادی حاکمیتی و برآمده از متن ملت ایران است که مشروعیت خود را از قانون اساسی و اراده مردم ایران گرفته و در کنار دیگر نیروهای مسلح، وظیفه پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور را با اقتدار و عزت ایفا خواهد کرد.

