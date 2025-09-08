بررسی وضعیت بودجه نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیسیون و همچنین معاونین ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، فراجا، مسئولان و نمایندگانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و رئیس و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بررسی وضعیت بودجه نیروهای مسلح برگزار شد.

وی توضیح داد: در این نشست، معاونان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، فراجا و نماینده ارتش گزارشی از وضعیت بودجه دستگاه‌های خود در حوزه نیروهای مسلح ارائه کردند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تخصیص و کم‌وکیف بودجه نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف از جمله تقویت بنیه دفاعی، رسیدگی به معیشت و حقوق کارکنان نیروهای مسلح و سایر نیازهای مرتبط ارائه داد.

رضایی بیان کرد: آقای پورمحمدی در این جلسه تأکید کرد که امنیت اولویت اول دولت است. ایشان در گزارشی که درباره روند بودجه و اقدامات انجام‌شده و همچنین برنامه‌های پیش رو ارائه کردند و یادآور شدند که حتی در زمان جنگ نیز دولت به‌صورت ویژه بر روی رسیدگی به نیروهای مسلح تمرکز داشته و از نگاه دولت، امنیت همواره اولویت دارد و اینکه طی سال‌های اخیر تلاش شده وضعیت بودجه نیروهای مسلح بهتر شود.

وی همچنین گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه تأکید کرد که دولت باید رسیدگی به نیروهای مسلح را در اولویت خود قرار دهد و بنیه دفاعی نیروهای مسلح تقویت شود. اینکه بودجه نیروهای مسلح در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌صورت کامل محقق شود. همچنین به «طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات رژیم صهیونیستی و دشمنان ملت ایران» اشاره و اعلام آمادگی شد که اگر برای تقویت نیروهای مسلح نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس آمادگی دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع بندی گفت: مقرر شد به‌صورت ویژه و در قالب یک کمیته، موضوع تقویت نیروهای مسلح و ارتقای بنیه دفاعی کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون نیز در این جلسه نظرات خود را بیان کردند. فصل مشترک دیدگاه‌های نمایندگان بر سه محور تقویت نیروهای مسلح، رسیدگی به حقوق و معیشت کارکنان نیروهای مسلح، و تجلیل از خدمات و ایثارگری‌های نیروهای مسلح در ایام جنگ ۱۲ روزه بود.

رضایی در پایان گفت: در این جلسه معاون ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا و در اوج آمادگی قرار دارند و تا پای جان برای دفاع از کشور ایستاده‌اند.

