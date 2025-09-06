خبرگزاری کار ایران
شاخصه‌های امنیتی و مکتبی در کارکنان نداجا نهادینه شده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این نیرو دارای نسلی از افسران و کارکنان است که توانایی عملیاتی، ابتکار و روحیه فرماندهی و شاخصه‌های امنیتی و مکتبی در آن‌ها نهادینه شده است.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش در جمع کارکنان، دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با تأکید بر اهمیت آموزش یگانی در ارتقای توان رزم اظهار داشت: آموزش یگانی قلب تپنده توان رزمی هر یگان نظامی است و آموزش در نیرو‌های مسلح رکن اصلی قدرت نظامی و ضامن موفقیت در مأموریت‌هاست.

دریادار ایرانی در ادامه با اشاره به چهار محور مهم از مأموریت‌های دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر گفت: تولید دانش نوین، پرورش توان عملیاتی و مهارتی، هویت‌سازی و هویت‌بخشی به افسران دریایی، شناسایی و رفع نیازمندی‌های تحقیقاتی و تجهیزاتی نیرو، چهار محور مهم از مأموریت‌های دانشگاه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر نقش اساتید دانشگاه در تقویت بنیه عملیاتی نیروی دریایی گفت: اساتید و مربیان، خود را بخشی از زنجیره عملیاتی نیرو بدانند؛ نه صرفاً یک مدرس و این یکی از حلقه‌های گمشده در آموزش است.

امیر ایرانی گفت: نیروی دریایی ارتش دارای نسلی از افسران و کارکنان است که نه‌تنها دانش نظری، بلکه توانایی عملیاتی، ابتکار و روحیه فرماندهی و شاخصه‌های امنیتی و مکتبی در آن‌ها نهادینه شده است.

