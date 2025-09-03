به گزارش ایلنا، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در دومین دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور که در مجتمع امامت شهر مقدس مشهد برگزار شد، بسیج اساتید را تشکلی بی‌بدیل و منحصر‌به‌فرد توصیف کرد که در نگاه رهبر معظم انقلاب جایگاهی راهبردی دارد و اظهارداشت: این مجموعه برای آینده انقلاب اسلامی ضروری است و پرچمداری دین و دانش را بر عهده دارد.

وی شرایط کنونی را حساس‌ترین برهه تاریخ معاصر دانست و گفت: نبرد امروز، صرفاً نظامی نیست، بلکه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و شناختی نیز جریان دارد، دشمنان انقلاب، این رویارویی را یک نبرد تمدنی می‌دانند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: طرح چندمرحله‌ای دشمن برای ضربه زدن به ایران، با حضور مردم و تدابیر رهبر معظم انقلاب ناکام ماند، ملت ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانستند سرنوشت نبرد را تغییر دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین محور مهم نبرد ترکیبی را جنگ رسانه‌ای و شناختی دانست و با اشاره به نقش ابزار‌های جهانی همچون شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: در جنگ اخیر، محتوای غالب رسانه‌ای در فضای مجازی به سود ایران بود. او این تحول را نشانه بیداری ملت‌ها دانست.

سردار سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی رسالتی جهانی برای گسترش عدالت و صلح دارد و ملت ایران امروز در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی گام برمی‌دارد. به گفته او، قدرت و عزت کنونی کشور نتیجه مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است.