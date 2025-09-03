خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح چندمرحله‌ای دشمن برای ضربه زدن به ایران شکست خورد

طرح چندمرحله‌ای دشمن برای ضربه زدن به ایران شکست خورد
کد خبر : 1681790
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین شرایط کنونی را حساس‌ترین برهه تاریخ معاصر دانست و گفت: نبرد امروز، صرفاً نظامی نیست بلکه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و شناختی نیز جریان دارد، دشمنان انقلاب این رویارویی را یک نبرد تمدنی می‌دانند.

به گزارش  ایلنا، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در دومین دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور که در مجتمع امامت شهر مقدس مشهد برگزار شد، بسیج اساتید را تشکلی بی‌بدیل و منحصر‌به‌فرد توصیف کرد که در نگاه رهبر معظم انقلاب جایگاهی راهبردی دارد و اظهارداشت: این مجموعه برای آینده انقلاب اسلامی ضروری است و پرچمداری دین و دانش را بر عهده دارد.

وی شرایط کنونی را حساس‌ترین برهه تاریخ معاصر دانست و گفت: نبرد امروز، صرفاً نظامی نیست، بلکه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و شناختی نیز جریان دارد، دشمنان انقلاب، این رویارویی را یک نبرد تمدنی می‌دانند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: طرح چندمرحله‌ای دشمن برای ضربه زدن به ایران، با حضور مردم و تدابیر رهبر معظم انقلاب ناکام ماند، ملت ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانستند سرنوشت نبرد را تغییر دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین محور مهم نبرد ترکیبی را جنگ رسانه‌ای و شناختی دانست و با اشاره به نقش ابزار‌های جهانی همچون شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: در جنگ اخیر، محتوای غالب رسانه‌ای در فضای مجازی به سود ایران بود. او این تحول را نشانه بیداری ملت‌ها دانست.

سردار سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی رسالتی جهانی برای گسترش عدالت و صلح دارد و ملت ایران امروز در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی گام برمی‌دارد. به گفته او، قدرت و عزت کنونی کشور نتیجه مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی