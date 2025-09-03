واکنش وزیر آموزش و پرورش به افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به احتمال افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان گفت: هر مصوبهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که به تأیید رئیسجمهور نرسیده باشد نه قابلیت ابلاغ دارد و نه حال تمام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره جذب ورودیان دانشگاه فرهنگیان که قرار بود با افزایش سن همراه شود، گفت: این مساله در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هر وقت نهایی شد خود شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام میکند.
وی گفت: هنوز معلوم نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی طبیعتا فرآیندهایی دارد که باید جزئیات آن را از خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بپرسید.