اگر دچار کسری بودجه شویم دولت لایحه خواهد داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در پایان جلسه هیئت دولت درباره موضوع کسری بودجه دولت، گفت: دولت در خصوص برخی از قیمت‌ها که بایستی آن را اصلاح می‌کرد از جمله موضوع بنزین این کار را انجام نداده است و یا عقب انداختن وصول مالیات‌ها موجب شده است که طبیعتاً درآمدهای دولت وصول نشود.

وی افزود: اگر در ظرفیت‌هایی که قانون‌گذار به ما اجازه داده است بتوانیم مدیریت لازم را انجام دهیم که نیازی به لایجه نیست کما اینکه تا الان مدیریت کرده‌ایم و لایحه نمی‌دهیم اما اگر دچار مشکل و از جمله کسری بودجه شویم و نیاز باشد که اقدامات جدی‌تر انجام دهیم آن وقت دولت لایحه خواهد داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به‌دلیل برخی مشکلات موجود در کشور، تعدادی از پروژه‌های عمرانی متوقف شده‌ است. البته باید اشاره کرد که در سال گذشته (۱۴۰۳)، برای نخستین‌بار دولت توانست کل بودجه عمرانی تعهدشده را به‌طور کامل اجرا کند؛ حتی کمی بیشتر از تعهد، به‌طوری‌که ۱۰۵ درصد بودجه عمرانی محقق شد.

وی یادآور شد: امسال نیز با همان جدیت و با وجود محدودیت‌های موجود، پروژه‌های عمرانی کشور فعال هستند و فعلاً برنامه‌ای برای توقف آن‌ها نداریم؛ مگر در موارد خاص، مانند پروژه‌هایی که از حیز انتفاع خارج شده‌اند یا فاقد توجیه کافی هستند.

پورمحمدی افزود: این‌گونه پروژه‌ها هر ساله در زمان تدوین لایحه بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مشخص شود آیا می‌توانند گره‌ای از مشکلات کشور باز کنند یا خیر؟ تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف آن‌ها بر اساس همین ارزیابی‌ها انجام می‌شود.

معاون رئیس جمهور گفت: مطالبی که آقای رئیس‌جمهور در جلسات دولت مورد تأکید قرار می‌دهند، عمدتاً حول محور معیشت مردم و حمایت از اقشار ضعیف است. بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور مکلف هستند تا اوامر و نظرات ایشان را در تدوین و اجرای بودجه عملیاتی کنند.

وی با تشریح اقدامات انجام شده برای پاسخگویی به مطالبات رئیس جمهور اظهار داشت: این اقدامات شامل کنترل نرخ ارز برای کالاهای اساسی، حذف مالیات بر ارزش افزوده و ارائه کالابرگ‌های معیشتی می شود.

پورمحمدی ادامه داد: در عین حال، با وجود مشکلات اقتصادی، دولت حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان را صرف تأمین کالاهای اساسی، سلامت و معیشت مردم کرده است. این نرخ با وجود افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، ثابت نگه داشته شده تا فشار کمتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی طرحی جدید برای حمایت هدفمند از گروه‌هایی است که آسیب‌پذیری بالایی دارند. این طرح فراتر از برنامه‌های جاری بوده و شامل چهار محور اصلی تغذیه: شناسایی افرادی که دچار سوءتغذیه هستند، سلامت: حمایت از کسانی که در تأمین دارو و خدمات درمانی با مشکل مواجه‌اند، آموزش: رسیدگی به کودکانی که به دلیل فقر امکان حضور در مدرسه را ندارند یا ترک تحصیل کرده‌اند و مسکن: بررسی وضعیت سکونت اقشار بسیار ضعیف است.

وی تاکید کرد: برای اجرای این برنامه‌ها، راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیق در حال انجام است تا افراد واجد شرایط شناسایی شوند.

پورمحمدی ادامه‌داد: در حال حاضر، اطلاعات پایه از طریق «بانک اطلاعات ایرانیان» در وزارت رفاه استخراج می‌شود. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی از این بانک اطلاعاتی، مشخص شده که حدود ۷.۵ میلیون نفر باید از نظر تغذیه مورد حمایت قرار گیرند.

به گفته وی، این اقدامات بخشی از برنامه‌ریزی‌های جدید دولت برای حمایت از اقشار ضعیف و ارتقای عدالت اجتماعی هستند که در کنار سیاست‌های جاری، به‌صورت مستقل در حال طراحی و اجرا هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام اجرای طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی، بیان کرد: منابع پرداخت کالابرگ برای هفت دهک تأمین شده و امروز تخصیص منابع به وزارت رفاه صورت می‌گیرد و مانند همیشه توزیع کالابرگ از دهک‌های پایین شروع خواهد شد و به بقیه دهک‌ها تا دهک هفتم خواهد رسید.

وی افزود: ما پول را امروز به وزارت رفاه پرداخت می‌کنیم و از امروز و یا فردا اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم‌چنین اعلام کرد که میزان اعتبار واریزی مانند گذشته بوده و تغییری نخواهد داشت.

