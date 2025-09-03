وزیر بهداشت:
برای واردات شیر خشکهای رژیمی تأمین کافی صورت گرفته است
وزیر بهداشت با بیان اینکه در مورد برخی شیر خشکهای رژیمی که وابسته به واردات هستند، تأمین کافی صورت گرفته است، گفت: با این حال، به دلیل مشکلاتی که در تهیه ارز وجود دارد، ممکن است تاکنون کمبودهایی وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در پایان جلسه امروز هیان دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شیر خشک گفت: در خصوص شیر خشک معمولی هیچ مشکلی نداریم و تولید در داخل کشور به میزان کافی وجود دارد.
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت: حتی در زمان جنگ، با توجه به جابجایی جمعیت، در مناطقی که جمعیت بیشتری به سفر رفته بودند، شیر خشک به مقدار کافی موجود بود.
وی بیان کرد: در مورد برخی شیر خشکهای رژیمی که وابسته به واردات هستند، تأمین کافی صورت گرفته است.
ظفرقندی تاکید کرد: با این حال، به دلیل مشکلاتی که در تهیه ارز وجود دارد، ممکن است تاکنون کمبودهایی وجود داشته باشد. اما تاکنون توانستهایم این نوع شیر خشکها را هم تأمین کنیم.
وزیر بهداشت درباره تحریم دارو با فعال سازی مکانیسم ماشه گفت: اساسا تحریم، علیرغم ادعای مدعیان حقوق بشر و مسائلی که مطرح میکنند روی دارو تاثیر دارد. این تاثیر را ما با مکانیسم هایی باید به حداقل برسانیم. آنها نمیآیند بگویند ما دارو را تحریم میکنیم ولی در مبادله ارز یا مواد اولیهای که برای دارو لازم هست ما باید تامین ارز کنیم.
وی گفت: طبیعتا مبادله ارز در تحریمها دچار مشکل میشود و بحث تهیه دارو بایستی از مکانیسمهای خاصی انجام شود. خوشبختانه ما پیشبینی لازم را کردیم و من میتوانم اعلام کنم که کمبودهای دارویی ما نسبت به سال قبل خیلی کمتر شده است.
ظفرقندی درباره اینکه برخی گفتند که در زمینه این عدم افزایش ظرفیتهای پزشکی، وزارت بهداشت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تخلف انجام داده گفت: دقیقا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته و آنهایی هم که اعلام کردهاند تخلف صورت گرفته باید حرفشان را اثبات کنند. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که ۲۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۴ منهای آن مقداری که قبلا اضافه شده گرفته شود. دقیقا همین تعداد گرفته شده و اساسا میزان آن تعدادی که باید گرفته شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان سنجش اعلام شده نه توسط وزارت بهداشت.
وزیر بهداشت درباره اینکه گفته شده به چهار استان فقط داده شده، گفت: آن بحث دوم است که مناطق محروم و استانهایی که نیاز مناطق محروم دارند از دانشگاهها استعلام شده بعضی مناطقها محروم شان کمتر، بعضیها بیشتر است سیستان و بلوچستان، گلستان، کردستان، هرمزگان، اینها مناطق محروم شان بیشتر است و اعلام نیاز بیشتری کردند. ما هم برای این مناطق بیشتر سهمیه درنظر گرفتیم. ولی اینکه رفع نگرانی بشود این را بگویم که در اصلاحیه دفترچه که همین امروز و فردا انجام میشود، ما این تمهید را میکنیم که در هیچ استانی کمتر از سال گذشته دانشجو نگیریم.
ظفرقندی درباره واکسن آنفولانزا نیز اظهار کرد: هم واردات و هم تولید داخلی واکسن آنفولانزا را داریم که کیفیت هر دو خوب است و مورد تایید سازمان غذا و دارو است؛ واکسن آنفولانزا در داروخانههای منتخب توزیع شده است.