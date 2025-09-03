رئیس سازمان امور اداری و استخدامی:
قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد. بلکه ما از این ابزارها استفاده میکنیم تا بتوانیم کارها را راحتتر انجام داده و امور تسهیل پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در ادارات گفت: فناوریهای جدید در همه امور استفاده میشود و ما هم طبیعتاً از آن استفاده میکنیم. ستاد هوش مصنوعی در حال حاضر ایجاد شده است و در قالب آن، کارها را به پیش میبریم.
وی افزود: چنانچه ابزاری در این حوزه وجود داشته باشد قطعاً از آن استفاده و بهرهبرداری خواهیم کرد. البته قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد. بلکه ما از این ابزارها استفاده میکنیم تا بتوانیم کارها را راحتتر انجام داده و امور تسهیل پیدا کند.