قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد

قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد. بلکه ما از این ابزارها استفاده می‌کنیم تا بتوانیم کارها را راحت‌تر انجام داده و امور تسهیل پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در ادارات گفت: فناوری‌های جدید در همه امور استفاده می‌شود و ما هم طبیعتاً از آن استفاده می‌کنیم.  ستاد هوش مصنوعی در حال حاضر ایجاد شده است و در قالب آن، کارها را به پیش می‌بریم.

وی افزود: چنانچه ابزاری در این حوزه وجود داشته باشد قطعاً از آن استفاده و بهره‌برداری خواهیم کرد. البته قرار نیست هوش مصنوعی جای کارمندان را بگیرد. بلکه ما از این ابزارها استفاده می‌کنیم تا بتوانیم کارها را راحت‌تر انجام داده و امور تسهیل پیدا کند.

 

