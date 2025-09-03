به گزارش ایلنا، حسین حق وردی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: یک درخواست و پیشنهاد به مسئولان وزارت نیرو و برق کشور دارم. لازم نیست شما خاموشی ها را مدیریت کنید زیرا فکر می کنم خود خاموشی ها بهتر از شما می توانند خودشان را مدیریت کنند و آنچه تاکنون در زمینه اعمال خاموشی ها دیده ایم هرج و مرج کامل بوده است، نه برنامه ریزی و اعمال مدیریت.

نماینده مردم شهر قدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روزها از شدت گرمای هوا کاسته شده است و از پیک گرما عبور کرده ایم اما قطعی های ۴ ساعته برق در شهرستان های شهریار، قدس و ملارد ادامه دارد. تداوم این خاموشی ها مردم را به شدت عصبانی کرده است.

وی تصریح کرد: این اعمال خاموشی های ۴ ساعته در حالی است که در بسیاری از مناطق استان اصلا برق قطع نمی شود. مردم شاید از ناترازی و کمبود برق ناراحت نباشند، اما از اعمال تبعیض در خاموشی ها ناراحتند. چرا باید منطقه، محله یا شهری اصلا شاهد قطع برق نباشد اما مناطقی در شهرستان های غرب استان تهران ساعت ها شاهد اعمال خاموشی باشند.

