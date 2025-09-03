نیروهای شرکتی در لایحه بودجه سال جدید باید ساماندهی شوند

به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن گرامی داشت یاد و خاطر امام شهدا و شهدای جنگ تحمیلی و جنگ دوازده روزه، گفت: محکوم می‌کنم جنایات ددمنشانه رژیم وحشی و صهیونیستی علیه غزه و کودکان مظلوم غزه و توقف هرچه سریع‌ترین جنایات را از سازمان‌های بین‌المللی خواستارم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام (ص) ، ادامه داد: یاد و خاطره شهیدان دولت؛ شهیدان رجایی، باهنر و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی را گرامی میدارم و برای آقای پزشکیان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند وی رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش است و در راستای خدمتگزاری به مردم و توسعه ایران اسلامی حامی این عزیز بوده و تلاش خود را برای حفظ ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیروهای مسلح که باعث شکست و مأیوس شدن دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی گردید، می‌نمایم و خود و مسئولین اصحاب قلم و رسانه را در راستای فرمایش مقام معظم رهبری جهت حفظ اتحاد مقدس توصیه می‌نمایم.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: علی‌رغم تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی برای رفع چالش پروژه مهم و راهبردی نهضت ملی مسکن؛ این پروژه با مشکلات و چالش‌های عدیده مواجه است و به ورود جدی خود نیاز دارد. از آقای نیکزاد که جزء وزیران خوب و موفق راه و شهرسازی بوده و جلسات متعدد در خصوص رفع چالش‌های جامعه می‌گذارد درخواست دارم این چالش را نیز مدیریت کرده و در مجلس جلسه‌ ویژه‌ای پیرو موضوع نهضت ملی مسکن برگزار و الزام کند بانک‌ها، وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور و وزارت نیرو همانطور که نام این پروژه نهضت ملی است عزم ملی داشته باشند چرا که عزیزانی که در این پروژه ثبت‌نام کردند همه دارایی خود را فروخته و صرف این پروژه نموده و چشم امید آنها به خانه‌دار شدن است و توان پرداخت اجاره مسکن را ندارند.

نماینده مردم فسا در مجلس همچنین تأکید کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی در لایحه بودجه جدید مورد تقاضا است چرا که این عزیزان نیاز به امنیت شغلی دارند تا بدون دغدغه به خدمت بپردازند. اجرای کامل نظام پرداخت هماهنگ بازنشستگان دغدغه پرداخت خدماتی که به ایثارگران و جانبازان به عنوان مصداق ایثار و جانفشانی هستند مورد مطالبه بنده است.

وی ادامه داد: فضای فیزیکی دانشجو معلمان در خور شأن آنها نیست و نیاز به ورود رئیس‌جمهور و ریاست مجلس شورای اسلامی به این موضوع وجود دارد. همچنین حل مشکلات بیمه‌ای، رفاهی و معیشتی فرهنگیان مورد تقاضا است.

محمدی با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه خود افزود: بزرگراه‌های شهرستان فسا هر روز جان عزیزی را به کام مرگ می‌کشاند. توقع است که سریع‌تر باند دوم پروژه‌ شهرستان فسا که چهارراه کوریدوری شرق به غرب و شمال به جنوب است سریعاً تکمیل و نقاط حادثه‌خیز رفع شوند.

این نماینده مردم در مجلس، عنوان کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فولاد و پتروشیمی مورد مطالبه از وزارت صمت و وزارت نفت می‌باشد. وزارتخانه‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دفاع و سایر دستگاه‌ها باید برای حل مشکل اشتغال اقدام جدی کنند چرا که رشد نرخ بیکاری در شهرستان فسا بالاست و رفع بیکاری مطالبه جدی مردم عزیز حوزه انتخابیه بنده است.

محمدی در پایان ضمن تقدیر از وزارت نیرو برای حل مشکل بحران آب شهرستان فسا، گفت: نیازمند اقدام عملیاتی برای رسیدن به آب پایدار هستیم تا بتوانیم با این طرح وعملیاتی شدن آن دغدغه مردم عزیز شهرستان فسا مرتفع شود.

انتهای پیام/