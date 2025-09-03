پاپی زاده قرائت کرد:
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۱۲ شهریور ماه مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، عباس پاپی زاده عضو هیات رییسه مجلس ناطقان نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل قرائت کرد:
روح اله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد
عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد
حجت الاسلام و المسلمین احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر
حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا.