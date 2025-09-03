خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاپی زاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۱۲ شهریور ماه مجلس

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۱۲ شهریور ماه مجلس
کد خبر : 1681364
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پاپی زاده عضو هیات رییسه مجلس ناطقان نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل قرائت کرد:

روح اله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد

عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد

حجت الاسلام و المسلمین احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر

حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی