وی با اشاره به این که «ظالم کسی است که حرف درست را نشنود و تایید نکند» گفت: تا با دنیا ارتباط برقرار نکنید، واقعیات زندگی و دانش جدید از جمله هوش مصنوعی را نمی توانید بپذیرید. اگر امروز اسرائیل صهیونیست امروز ترک تازی می کند به دلیل تکنولوژی است که آمریکا و دیگر هم پیمان‌شان در اختیارشان می گذارند.



رئیس جمهور با بیان این‌که نگاه وسیع داشتن به دنیا مهم است، به آیه دیگری از قرآن اشاره کرد و گفت: گاهی این چشم ها نیستند که کورند، این درون افراد است که تاریک است و با افتخار می گوید ما بهترین هستیم. دعوا و اختلاف از نادانی نشات می گیرد، هیچ انسان عاقل و دانایی حق را تکذیب و انکار نمی‌کند.

پزشکیان در ادامه آیاتی دیگر از قرآن را مورد اشاره قرار داد و گفت: به کسانی که تعقل نمی‌کنند نمی‌توان موضوعی را فهماند. آن‌ها که نگاه می‌کنند ولی بصیرت ندارند نیز نمی‌توان از او خواست که ببیند. این انسان ها هستند که به خودشان ظلم می‌کنند. آن‌ها نمی‌خواهند واقعیت را ببیند و در نتیجه آن را تکذیب می‌کنند. این‌ها به جهل و نادانی خود بر همین اساس افتخار می‌کنند.

وی به حضور نخبگان ایرانی در چین هم اشاره کرد و گفت: حضور شما در اینجا بستری است برای باز شدن نگاهتان. آمار ارائه شده نشان می‌دهد که اگر کسی بخواهد می تواند در مدتی کوتاه تغییر کند و از رفتار تا صنعت و اقتصاد را تغییر بدهد. هر جامعه ای می‌تواند این تغییر را تجربه کند، تغییر باید از درون ما شروع بشود.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت در زمینه آموزش یادآور شد: ما در ایران بیشترین سعی را در تربیت انسان هایی داریم که درست دیدن و درست شنیدن و تعامل را یاد بگیرند.

رئیس جمهور از نخبگان ایرانی مقیم چین خواست که ایده‌ها و تجربیات خود را منتقل کنند و اظهار کرد: ما تلاش خواهیم کرد که دانشگاه‌ها را به یکدیگر وصل و ارتباط بین مدیران و تجار و صنعتگران را برقرار کنیم.

وی اجلاس شانگهای را جلسه ای مفید و گفت‌وگوها و نظرات ارائه شده در حاشیه اجلاس را مورد توجه دانست و گفت: در روند گفت‌وگوهایی که با روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مختلف داشتم تعاملاتی شکل گرفت که اگر در عمل بتوانیم آن‌ها را اجرایی کنیم، دستاوردهای خوبی خواهد داشت و ما تلاش خواهیم کرد به آنچه گفتیم و نوشتیم عمل کنیم.

وی با اشاره به نقش وزرای خارجه در دیپلماسی و باز کردن راه های ارتباطی خاطرنشان کرد که بعد از آن نوبت ماست که با تعاملات و بیان‌های قابل فهم به نتیجه برسیم. در دانشگاهها هم می‌توان از این طریق وارد شد و کارشناسان بیایند و حرف‌هایشان را بزنند.

پزشکیان گفت: در حال حاضر مسیر ارتباط چه با همسایگان و چه کشورهای دیگر هموارتر شده است و می‌توان با گفت وگو راه های بیشتری را باز کرد تا کارشناسان بیایند و مباحث تکنیکی را دنبال کنند.

وی با اشاره به دغدغه های موجود یادآور شد: ایران دارای تمدنی چندین هزار ساله است و تازه به دوران رسیده ‌ها نباید از ما جلو بزنند. باید به سابقه علمی و نوآوری خودمان برگردیم و به آن توجه کنیم. اگر دست به دست هم بدهیم می‌توانیم مملکت و کشور و منطقه مان را آباد و آزاد کنیم. این آن‌چیزی است که در ذهن ماست.

پزشکیان به جمع حاضر گفت که پیشنهادات مطرح شده در این جلسه را دنبال خواهد کرد و گفت که رحمانی فضلی سفیر ایران در چین این مسیر را هموار خواهد کرد. رئیس جمهور از نخبگان ایرانی مقیم چین خواست که ایده‌ها و تجربیات خود را منتقل کنند و اظهار کرد: ما تلاش خواهیم کرد که دانشگاه‌ها را به یکدیگر وصل و ارتباط بین مدیران و تجار و صنعتگران برقرار کنیم.

وی اجلاس شانگهای را جلسه ای مفید و گفت‌وگوها و نظرات ارائه شده در حاشیه اجلاس را مورد توجه دانست و گفت: در روند گفت‌وگوهایی که با روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مختلف داشتم تعاملاتی شکل گرفت که اگر در عمل بتوانیم آن‌ها را اجرایی کنیم، دستاوردهای خوبی خواهد داشت و ما تلاش خواهیم کرد به آنچه گفتیم و نوشتیم عمل کنیم.

وی با اشاره به نقش وزرای خارجه در دیپلماسی و باز کردن راههای ارتباطی خاطرنشان کرد که بعد از آن نوبت ماست که با تعاملات و بیان‌های قابل فهم به نتیجه برسیم. در دانشگاهها هم می‌توان از این طریق وارد شد و کارشناسان بیایند و حرف‌هایشان را بزنند.

پزشکیان گفت: در حال حاضر مسیر ارتباط چه با همسایگان و چه کشورهای دیگر هموارتر شده است و می‌توان با گفت وگو راههای بیشتری را باز کرد تا کارشناسان بیایند و مباحث تکنیکی را دنبال کنند.

وی با اشاره به دغدغه های موجود یادآور شد: ایران دارای تمدنی چندین هزار ساله است و تازه به دوران رسیده ‌ها نباید از ما جلو بزنند. باید به سابقه علمی و نوآوری خودمان برگردیم و به آن توجه کنیم. اگر دست به دست هم بدهیم می‌توانیم مملکت و کشور و منطقه مان را آباد و آزاد کنیم. این آن‌چیزی است که در ذهن ماست.

پزشکیان به جمع حاضر گفت که پیشنهادات مطرح شده در این جلسه را دنبال خواهد کرد و گفت که رحمانی فضلی سفیر ایران در چین این مسیر را هموار خواهد کرد.