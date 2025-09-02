به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اشاره به هفته دولت گفت: بیش از ۳۰ هزار پروژه با ارزش ۹۷۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد که قریب به ۲۷۰ هزار اشتغال به وجود آورد.

سخنگوی دولت بیان کرد: بیش از یک میلیون دانش آموز و ۲۰۰ هزار معلم تحت آموزش هوش مصنوعی قرار گرفتند.

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چین گفت: سفر خوبی بود، به ویژه اینکه نامه‌ای با امضای ۳ کشور برای جلوگیری از مکانیزم ماشه امضا شد.

مهاجرانی عنوان کرد: ما در ایامی هستیم که با روزهای تعاون نامگذاری شده و اصولاً سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون اعلام شده است. لازم است اشاره کنم که تعاونی‌ها هم در قانون اساسی ما جایگاه جدی دارند و سالیان سال، حتی پیش از آنکه گونه‌های جدید تعاونی‌ها شناخته شوند، مدل تعاونی کار کردن در کشور ما وجود داشته است.

وی متذکر شد کرد: سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون با شعار «تعاونی‌ها دنیای بهتری را می‌سازند» نامگذاری شده است و اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر سازمان ملل متحد در تهران و اتحادیه بین‌المللی تعاون نشستی را که امروز برگزار شد، ترتیب داده بودند.

مهاجرانی درباره گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و لایحه دولت گفت: زنان توانمند زیادی داریم که از راندن تراکتور تا هدایت هواپیما را انجام می‌دهند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفتند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوارن منعی ندارد، لذا در دولت روی لایحه‌ای کار نشده است، طرحی در مجلس بود که فعلا به سرانجام نرسیده است و دولت از حل این موضوع استقبال می‌کند.

وی درخصوص بازگشت مهاجران به کشور افغانستان گفت: طبیعتا مثل همه کشورها نیاز داریم مهاجرین را ساماندهی و سازمان‌دهی کنیم و هر زمانی که این کار به تعویق بیفتد، کشور ضرر خواهد کرد.

مهاجرانی بیان کرد: ساماندهی و سازمان‌دهی مهاجرین به لحاظ یارانه‌ای بسیار مهم است چراکه مهاجرین از یارانه پنهان استفاده می‌کنند. لذا به جهت منافع ملی و امنیت مردم، مهاجرین قانونی از غیرقانو‌نی‌ها تفکیک خواهند شد و مطابق اعلام وزارت کشور تاکنون ۱ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ تبعه از کشور خارج شدند که ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال جاری خارج شدند که درصد بالایی از این میزان با خوداظهاری تعیین تکلیف شده‌اند.

وی درباره حملات جریان تندرو به رئیس جمهور و بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور بیان کرد: راه‌حل مشکلات انباشته کشور وفاق است، وقتی مسئله‌ای حل می‌شود که مسئله همه دست‌اندکاران شده باشد. نیمی از حل مسئله درک آن است. دولت معتقد به وفاق است و می‌داند در این راه هزینه‌هایی هم باید پرداخت شود و در راه خود برای مردم می‌ماند.

سخنگوی دولت درباره بحث اصلاح ساختار بودجه از سوی رئیس‌جمهور و حذف بودجه‌ ردیف‌های زائد گفت: خوشبختانه ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم تاکید کرده است که باید اصلاحات ساختاری در بودجه صورت گیرد. بودجه ریزی بر اساس عملکرد می‌تواند نظم خوبی را بر بودجه ریزی داشته باشد.

مهاجرانی درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه و تمهیدات آن گفت: طبیعتا دولت همه تلاش خودش را انجام می‌دهد این موضوع را از کشور دور کند و غیرقانونی بودن آن را اثبات کند. دولت تمهیدات لازم را انجام داده تا آن چیزی که زیست مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد در کشور وجود داشته باشد.

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت درخصوص تامین ناوگان موردنیاز حمل و نقل عمومی از اتوبوس گرفته تا هواپیما، اظهار داشت: براساس اعلام وزیر محترم راه و شهرسازی در حال حاضر حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس در کشور کمبود داریم که بخشی از این کمبود باید از طریق واردات تأمین شود و تعدادی نیز با تولید داخل. تاکنون یکهزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای تولید در داخل کشور سفارش داده شده است و ۲ هزار دستگاه نیز برای واردات در نظر گرفته شده است. طبیعی است در این زمینه اولویت اصلی دولت رفاه بیشتر مردم است.

وی در خصوص واریز بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان از مطالبات بیت‌المال به خزانه و نقش آن در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت، تصریح کرد: این موضوع به عنوان یک مکانیزم اصلاح نهادی محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی بستری است که می‌تواند رابطه دولت و ملت را بهبود بخشد. همکاری بهتر قوا می‌تواند به تحقق مطالبات اصلی مردم کمک کند، زیرا کسانی که از عدم انجام این مطالبات ضرر می کنند، مردم هستند، لذا جا دارد که از قوه قضاییه به‌خاطر وصول مطالبات مردم تشکر کنیم.

سخنگوی دولت درباره لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار کرد: این لایحه همچنان در حال پیگیری است تا به قانونی تبدیل شود که واقعاً امکان صیانت از زنان عزیز کشورمان را داشته باشد. برخی از قوانین موجود، علی‌رغم اینکه به تصویب رسیده‌اند، در اجرا نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند، از این رو رئیس‌جمهور در پی تحقق این موضوع هستند و علت اصلی استرداد لایحه نیز همین بوده است که نتوانسته به اندازه کافی اهداف خود را محقق سازد.

وی درباره دیدارهای پزشکیان با روسای جمهور چین و روسیه در حاشیه اجلاس شانگهای، افزود: دستگاه دیپلماسی کشور از تمامی ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، در این مسیر استفاده می‌کند چرا که ما مکانیسم ماشه را فاقد اعتبار حقوقی می‌دانیم. همان‌طور که رئیس‌جمهور پزشکیان خطاب به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل گفت که باید اقدام و موضع‌گیری‌های کاملاً شفاف‌تر و سریع‌تری داشته باشید، در حالی که می‌دانند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. لذا از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

مهاجرانی گفت: تاریخ به خاطر خواهد آورد که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و همان‌ها بودند که در میانه راه مذاکره، میز مذاکره را بمباران کردند. در حالی که قرار بود روز یکشنبه ادامه گفتگوها را داشته باشیم، در بامداد روز جمعه تجاوز آشکار خود را به ایران انجام دادند.

وی تاکید کرد: پیگیری‌های حقوقی در راستای غیرقانونی بودن و غیرحقوقی بودن اقدام مکانیسم ماشه در حال انجام است و در راستای استیفای حقوق مردم و حفظ منافع ملی، از تمامی ظرفیت‌ها بهره می‌گیریم.

سخنگوی دولت درباره این‌که آیا دولت برنامه‌ای برای اصلاح قوانینی از جمله حمایت از زنان، قانون سربازی دارد، بیان کرد: خوشبختانه رئیس‌جمهوری داریم که نشان داده‌است پای کار است و به خواسته‌های مردم توجه ویژه دارند. دکتر پزشکیان در مطالبه و استیفای حقوق مردم هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد و لذا هر کاری که لازم و ضروری بدانند، انجام خواهند داد. از سوی دیگر در قانون اساسی ما اختیارات وسیعی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است و دولت نیز به دنبال تحقق مطالبات قانونی شهروندان است.

وی با اشاره به پرداخت ۹۵ درصدی مطالبات گندم‌کاران، گفت: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی این عدد در این هنگام از سال عددی بی‌نظیر است.

سخنگوی دولت درباره میزان خسارت به نیروگاه هسته‌ای کشور موضوع انرژی و تولید برق گفت:موضوع لایه‌هایی هم از دانش و فناوری که ایجاد می کند از علوم پایه تا علوم مهندسی و همینطور در حوزه‌های رادیو داروها که کاربردهای درمانی و کشاورزی دارد ـ همه جزو موضوعاتی است که به عنوان دستاوردهای صنعت هسته‌ای ما محسوب می شود. به همین جهت، اینکه گفته شود ما فقط از انرژی هسته‌ای، برق تولید می‌کنیم تحلیل درستی در مورد آن نیست.

مهاجرانی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده در مورد رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: برای دولت به هیچ عنوان خوشایند نیست که به یکی از اعضای کابینه بی‌حرمتی شود و این قضیه نباید تکرار شود.طبق اعلام وزارت نفت، [بابک زنجانی] نفت را از وزارت نفت دریافت نکرده و اگر از جای دیگری دریافت کرده وزارت نفت اطلاع ندارد. رئیس کل بانک مرکزی و بانک مرکزی اعتبار نظام بانکی کشور است.

سخنگوی دولت در مورد شروط اروپایی‌ها برای مذاکرات، اظهار داشت: شرط ۳ کشور اروپایی عجیب است. سه کشوری که به هیچ کدام از تعهدات خودشان پس از ۲۰۱۸ پایبند نبودند و هیچ کاری انجام ندادند. امروز شرطی را که دارند از نظر ما هم غیر حقوقی و غیرقانونی است و نشان از این دارد که این سه کشور به استقلال خود کمتر فکر می‌کنند و تمام موضوعات‌شان را در یک کشور دیگر می بینند. تاریخ آمریکا نشان داده که کشور قابل اعتمادی نیست و طبیعتا ما مطابق با منافع ملی مان هر کاری را که لازم بدانیم و کلیت نظام به جمع بندی برسد انجام خواهیم داد. طبیعی است که نهادهایی در کشور وجود دارند که در این زمینه‌ها تخصص دارند. برخی از این نهادها وظایف مشورتی را بر عهده دارند و به‌طور قطع، در مسائلی مانند خروج از پیمان‌های بین‌المللی که به حوزه امنیت ملی مرتبط است، اگر کلیت نظام به یک جمع‌بندی واحد برسد، موضوع به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت درباره حقابه ایران، افزود: موضوع حقابه اصولاً مسئله‌ای است که هم پایه دیپلماتیک دارد و هم جنبه‌های اخلاقی و شرعی آن قابل توجه است. این موضوع همانطور که با نام خود همراه است، مطالبه‌ای است که همواره پیگیری می‌شود.

مهاجرانی با اشاره به وقایع غزه، عنوان کرد: موضوعی که تروئیکای اروپایی دنبال می‌کند، دادن مشوق به یک رژیم کودک‌کش و متجاوز است و در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد.ما شاهد اتفاقات دردناکی هستیم که در طول این مدت توسط این رژیم رقم خورده است؛ از جمله شهادت بیش از ۲۰۰ خبرنگار. لذا این اقدام، در حقیقت جایزه دادن به آن رژیم است و او را تشویق می‌کند تا به اقدامات جنایتکارانه خود ادامه دهد.

