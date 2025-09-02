به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان شانگهای به شهر تیانجین چین سفر کرده است، صبح امروز ( سه شنبه ۱۱ شهریور۱۴۰۴) در حالی که در قطار به سمت پکن در حرکت بود، در گفت‌وگویی با اشاره به دستاوردهای این سفر، گفت: نشست سازمان همکاری شانگهای که برگزار شد، فرصت بسیار خوبی است برای این‌که ما بتوانیم با سران کشورهایی که در این سازمان عضو هستند، دیدار و گفت وگو داشته باشیم. در سازمان شانگهای پلاسی که ایجاد شده است تعداد کشورهای عضو به بالای ۲۰ کشور رسیده است.

وی اظهار کرد: در حاشیه این اجلاس ما گفت وگو هایی با برخی از سران کشورها داشتیم. با یکسری از سران کشورها نیز جلسه اختصاصی داشتیم. به اضافه این‌که در این گفت وگو ها هماهنگی هایی برای ایجاد تعاملات بین کشوری و اعتراض به یکجانبه گرایی و تلاش برای چندجانبه گرایی صورت گرفت. برای شکل گیری یک حکمرانی جهانی بر اساس عدالت و انصاف و حق و شناخته شدن حاکمیت همه کشورها چه بزرگ و چه کوچک بحث و گفت وگو داشتیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این گفت و گوها باعث تعاملات در بیشتر زمینه ها و جنبه های مشترک بین کشورها در حوزه های فنی، اقتصادی، علمی، هنری و صنعتی می شود. تلاش می کنیم تا این را عملیاتی کنیم. ما برای توسعه صنعت ریلی کشور در حال تلاش هستیم، گفت وگو خواهیم کرد تا بتوانیم کل مسیرهای کشور را با راه آهن و قطار به هم وصل کنیم؛ چراکه هم ارزان تر بوده و هم از نظر زیست محیطی آلودگی کمتری ایجاد کرده و بار بیشتری نیز جابه جا می کند.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم چنین چارچوبی را ایجاد کنیم، هم می توانیم ترافیک را کنترل کنیم و هم به سمت توسعه حرکت کنیم. باید بتوانیم اتصال ریلی در کشور برقرار کنیم.

